به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر جدایی، از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خرد و خانگی شهرستان اسکو در محل حمام تاریخی میلان این شهر خبر داد.

این نمایشگاه از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب میزبان علاقه‌مندان، گردشگران و شهروندان خواهد بود و آیین افتتاح رسمی آن ساعت ۱۱:۳۰ خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسکو با اشاره به اهمیت انتخاب حمام تاریخی میلان به‌عنوان محل برگزاری این رویداد اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه در یک بنای تاریخی واجد ارزش، علاوه بر معرفی صنایع‌دستی و تولیدات خانگی، فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های معماری تاریخی اسکو فراهم می‌کند و این هم‌نشینی، پیوند میان میراث ملموس و میراث ناملموس را تقویت می‌کند.

او افزود: در این نمایشگاه، هنرمندان و فعالان حوزه مشاغل خرد و خانگی شهرستان، تولیدات خود را در رشته‌هایی همچون صنایع‌دستی سنتی، محصولات بومی، هنرهای دستی و فرآورده‌های خانگی عرضه کرده‌ و هدف اصلی از برگزاری این رویداد، حمایت عملی از اقتصاد خانواده‌محور و ایجاد بستر مستقیم فروش برای تولیدکنندگان محلی است.

جدایی ادامه داد: هفته میراث‌فرهنگی فرصت کم‌نظیری برای بازتعریف نقش موزه‌ها و بناهای تاریخی در زندگی امروز جامعه است و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند کارکردهای جدیدی برای این فضاها تعریف کند. به گفته جدایی، استفاده از ظرفیت بناهای تاریخی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و اقتصادی، به پویایی بیشتر این فضاها و افزایش حضور اجتماعی در آن‌ها منجر خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی اسکو در پایان ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه زمینه‌ساز برگزاری مستمر رویدادهای مشابه در طول سال باشد و تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با تقویت تعامل میان هنرمندان، تولیدکنندگان و گردشگران، شهرستان اسکو را به یکی از قطب‌های فعال صنایع‌دستی و مشاغل خانگی در سطح استان تبدیل کنیم و ظرفیت‌های مغفول‌مانده این حوزه را بیش از پیش فعال سازیم.

