بهگزارش خبرنگار میراثآریا، وحید نواداد امروز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ضمن اشاره به تداوم عملیات ساماندهی و تکمیل حصارکشی کولتپه هادیشهر بیان کرد: این پروژه در راستای حفاظت اصولی از یکی از محوطههای تاریخی و ثبتی شهرستان جلفا، با حمایت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی و همکاری شهرداری هادیشهر در حال اجرا بوده و اکنون به مراحل پایانی رسیده است.
در جریان بازدید میدانی انجامشده سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، وضعیت اجرایی طرح ساماندهی این اثر تاریخی با حضور کارشناسان میراثفرهنگی و نیروهای یگان حفاظت مستقر در شهرستانهای جلفا و مرند مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اقدامات مربوط به دیوارکشی، تعیین محدوده حفاظتی و ساماندهی پیرامونی محوطه ارزیابی شد.
کولتپه هادیشهر از جمله آثار تاریخی و ثبتی شاخص شهرستان جلفا بهشمار میرود که بهواسطه ارزشهای تاریخی و فرهنگی خود، همواره مورد توجه قرار داشته است. عملیات ساماندهی و حفاظت فیزیکی این محوطه از سال ۱۴۰۴ و با پیگیری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی آغاز شد و اعتبار اولیه پروژه نیز از سوی ادارهکل میراثفرهنگی استان تأمین شد.
معاونمیراثفرهنگی آذربایجانشرقی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در پیشبرد این پروژه گفت: در ادامه روند اجرایی طرح و با پیگیریهای انجامشده از سوی نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، بخشی از اعتبارات تکمیلی پروژه نیز تأمین شد و شهرداری هادیشهر با مشارکت در اجرای عملیات دیوارکشی و حصارکشی، نقش مؤثری در تسریع روند ساماندهی این اثر تاریخی ایفا کرد.
او با تأکید بر اهمیت حفاظت فیزیکی از محوطههای تاریخی تصریح کرد: اجرای دیوار و حصار حفاظتی در چنین آثاری، علاوه بر جلوگیری از تعرضات احتمالی و آسیبهای محیطی، بستر مناسبی برای صیانت بلندمدت از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه فراهم میکند و میتواند زمینهساز اجرای برنامههای پژوهشی و معرفی بهتر این آثار باشد.
نواداد در پایان خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن پروژه به مراحل نهایی، کولتپه هادیشهر وارد دوره جدیدی از حفاظت و ساماندهی خواهد شد و تلاش میشود با تداوم اقدامات حفاظتی و معرفی ظرفیتهای تاریخی منطقه، زمینه بهرهمندی بیشتر از این اثر ارزشمند در حوزه فرهنگی و گردشگری فراهم شود.
