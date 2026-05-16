بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نخستین نمایشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی شهرستان شبستر در سال ۱۴۰۵ با حضور فرماندار، سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فنیوحرفهای در منطقه قرهکهریز برگزار شد. هدف از این رویداد، ایجاد بستر عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و صنعتگران بومی و تشویق جامعه محلی به توسعه مشاغل خانگی است.
در این نمایشگاه، مجموعهای از آثار شاخص صنایعدستی شامل بافتهای سنتی، سفال، منبت، چرمدوزی، ملیله و محصولات خلاقانه خانگی بهنمایش درآمده که نشاندهنده تنوع و ظرفیت بالای تولیدات محلی در شهرستان شبستر است. مخاطبان این نمایشگاه، علاوه بر بازدید از آثار، با فرآیند تولید بخشی از رشتههای هنری نیز بهصورت زنده در قالب ورکشاپهای آموزشی آشنا شدند.
اکبر احمدزاده فرماندار شهرستان شبستر در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی در نقاط مختلف شهرستان بهویژه در مناطق روستایی و بخشهای کمتر برخوردار، زمینهساز رونق اقتصادی هنرمندان و توسعه فعالیتهای خرد در قالب مشاغل خانگی است و میتواند نقش موثری در تثبیت اشتغال پایدار ایفا کند.
فرماندار شهرستان شبستر افزود: با حمایت فرمانداری، ادارات فرهنگی و سازمانهای تخصصی، این نمایشگاه بهصورت دورهای ادامه خواهد داشت تا علاوه بر معرفی گسترده ظرفیتهای صنایعدستی شبستر، تعامل میان هنرمندان، خریداران و دستگاههای توسعهمحور تقویت شده و مسیر گسترش بازار فروش تولیدات بومی هموار شود.
انتهای پیام/
نظر شما