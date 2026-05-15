بهگزارش خبرنگار میراثآریا، زاهد محمودی، روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه بههمراه معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان شهرستان از پروژههای عمرانی و ظرفیتهای گردشگری دو روستای عیشآباد پایین و پیر بالا بازدید کرد. در این بازدید علاوه بر مسائل زیرساختی، موضوع بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و بومگردی منطقه در محور گفتوگوها مطرح شد.
در جریان این بازدید، مدیران دستگاههای خدماترسان از جمله رؤسای ادارات آب و فاضلاب، امور آب، راهداری و حملونقل جادهای، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، وضعیت هر بخش را تشریح کردند و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع پروژهها و توسعه پایدار روستاهای هدف گردشگری ارائه دادند.
زاهد محمودی در ادامه بازدید با اشاره به ظرفیتهای این منطقه اظهار کرد: خوشبختانه محدوده روستاهای عیشآباد پایین و پیر بالا از ظرفیت بسیار مطلوبی برای توسعه زیرساختی گردشگری برخوردار است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند افزود: موقعیت طبیعی ممتاز، تنوع اقلیمی، چشماندازهای کوهستانی و وجود عناصر فرهنگی اصیل در این منطقه، فرصت مناسبی برای ایجاد مسیرهای گردشگری، توسعه اقامتگاههای بومگردی و گسترش خدمات رفاهی فراهم کرده است.
محمودی تأکید کرد: با برنامهریزی جامع و همافزایی دستگاههای اجرایی، این منطقه میتواند به یکی از محورهای شاخص گردشگری شمال آذربایجانشرقی تبدیل شود.
او افزود: رویکرد دولت در این مناطق، نگاه تلفیقی بین توسعه عمرانی و گردشگری است تا از طریق ایجاد زیرساختهای مناسب، اشتغال و درآمد پایدار برای مردم محقق شود.
عبدالعلی محمدی رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرند نیز با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، بر لزوم تخصیص اعتبارات ویژه برای ساماندهی مسیرهای دسترسی، ایجاد اقامتگاههای بومگردی و طراحی مسیرهای پیادهروی گردشگری در محدوده این دو روستا تأکید کرد و گفت: دستگاههای محلی با حمایت فرمانداری ویژه مرند در حال برنامهریزی برای تبدیل این نقاط به کانونهای جذب گردشگر در محدوده شمالی شهرستان هستند.
محمودی در جمعبندی سخنان خود تصریح کرد: اجرای طرحهای عمرانی و گردشگری باید همزمان و با هماهنگی میان دستگاهها پیش برود تا توسعه متوازن محقق شود. با همکاری میراثفرهنگی و سایر دستگاههای اجرایی، این مناطق در آینده نزدیک به یکی از محورهای نمونه گردشگری روستایی شهرستان مرند تبدیل خواهند شد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند در پایان خاطرنشان کرد: استمرار بازدیدهای میدانی و رصد دقیق پروژهها با هدف رفع مشکلات و تسریع در اجرای برنامههای عمرانی و گردشگری ادامه خواهد داشت تا عیشآباد و پیر بالا به الگوی موفقی در پیوند توسعه زیرساختی و گردشگری بومی در شمال آذربایجانشرقی تبدیل شوند.
