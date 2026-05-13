۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱

بوم‌گردی‌ها، ظرفیت اصلی پذیرش گردشگران طبیعت‌محور در آذربایجان‌شرقی/ تشدید نظارت‌ها همزمان با آغاز فصل گردشگری/ بارندگی‌ها زمینه‌ساز افزایش سفرهای طبیعت‌گردی به استان خواهد شد

معاون گردشگری آذربایجان‌ شرقی، با اشاره به آغاز فصل گردشگری و پیش‌بینی افزایش قابل‌توجه حضور گردشگران طبیعت‌محور در استان به دنبال بارندگی‌های اخیر، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر اقامتگاه‌های بوم‌گردی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید و گفت: بارش‌های بهاری سال‌جاری، چشم‌اندازهای طبیعی استان را به‌طور چشمگیری زیباتر کرده و این فرصتی استثنایی برای جذب گردشگران علاقه‌مند به طبیعت‌گردی است که باید با آمادگی کامل زیرساخت‌های اقامتی از گردشگران ورودی به استان، استقبال کنیم.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی، با تأکید بر نقش بوم‌گردی‌ها در توسعه گردشگری پایدار استان گفت: آذربایجان‌شرقی با بیش از ۲۸۰ اقامتگاه بوم‌گردی مجاز، یکی از استان‌های پیشرو در حوزه گردشگری روستایی و طبیعت‌محور کشور به شمار می‌رود و با توجه به بارندگی‌های مطلوب اخیر، انتظار می‌رود شاهد رشد قابل‌ملاحظه‌ای در تقاضای سفر به مناطق طبیعی استان باشیم.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: بارش‌های بهاری اخیر، مراتع کوهستانی، دریاچه‌ها و آبشارهای استان را به مقاصدی جذاب برای گردشگران علاقه‌مند به طبیعت‌گردی تبدیل کرده است و در این میان، سرسبزی مراتع ارسباران، افزایش آبدهی دریاچه ارومیه و زیبایی‌های بصری مناطق کوهستانی سهند و سبلان، زمینه‌ساز افزایش سفرهای خانوادگی و طبیعت‌گردی به استان در فصل بهار و تابستان خواهد بود.

او با اشاره به آغاز رسمی فصل گردشگری، بر لزوم تشدید نظارت‌ها بر اقامتگاه‌های بوم‌گردی تأکید کرد وافزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضا، اکیپ‌های تلفیقی و نظارتی اداره‌کل از هفته جاری بازرسی‌های میدانی خود را از اقامتگاه‌های بوم‌گردی آغاز کرده‌اند تا از رعایت استانداردهای بهداشتی، ایمنی و کیفیت خدمات اطمینان حاصل شود.

کریمی بر ضرورت آموزش مالکان و مدیران بوم‌گردی‌ها در زمینه پذیرایی اصولی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه تأکید کرد و گفت: بومگردی‌ها محل اقامت و پلی برای آشنایی گردشگران با سبک زندگی روستایی، فرهنگ بومی و طبیعت بکر استان هستند و باید این نقش را به‌درستی ایفا کنند.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به خدمات بوم‌گردی‌ها گفت: توسعه تورهای طبیعت‌گردی، کوهپیمایی، عکاسی از طبیعت و تجربه فعالیت‌های کشاورزی سنتی، می‌تواند جاذبه بومگردی‌های استان را برای گردشگران داخلی و خارجی چند برابر کند و در این مسیر، همکاری نزدیک با دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی روستاها و جامعه محلی، کلید موفقیت در این مسیر است.

کریمی در پایان، با تأکید بر ظرفیت بالای آذربایجان‌شرقی در حوزه گردشگری طبیعت‌محور، اظهار کرد: استان ما با تنوع اقلیمی، زیبایی‌های طبیعی بی‌نظیر و میراث فرهنگی غنی، می‌تواند به یکی از مقاصد برتر گردشگری طبیعت‌محور کشور تبدیل شود و بومگردی‌ها نقش محوری در تحقق این هدف دارند. معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی، از تمامی اقامتگاه‌هایی که در ارتقای کیفیت خدمات و حفظ محیط‌زیست تلاش می‌کنند، حمایت خواهد کرد.

کد خبر 1405022301578
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

