به گزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث کریمی، با تأکید بر نقش بومگردیها در توسعه گردشگری پایدار استان گفت: آذربایجانشرقی با بیش از ۲۸۰ اقامتگاه بومگردی مجاز، یکی از استانهای پیشرو در حوزه گردشگری روستایی و طبیعتمحور کشور به شمار میرود و با توجه به بارندگیهای مطلوب اخیر، انتظار میرود شاهد رشد قابلملاحظهای در تقاضای سفر به مناطق طبیعی استان باشیم.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی ادامه داد: بارشهای بهاری اخیر، مراتع کوهستانی، دریاچهها و آبشارهای استان را به مقاصدی جذاب برای گردشگران علاقهمند به طبیعتگردی تبدیل کرده است و در این میان، سرسبزی مراتع ارسباران، افزایش آبدهی دریاچه ارومیه و زیباییهای بصری مناطق کوهستانی سهند و سبلان، زمینهساز افزایش سفرهای خانوادگی و طبیعتگردی به استان در فصل بهار و تابستان خواهد بود.
او با اشاره به آغاز رسمی فصل گردشگری، بر لزوم تشدید نظارتها بر اقامتگاههای بومگردی تأکید کرد وافزود: با توجه به پیشبینی افزایش تقاضا، اکیپهای تلفیقی و نظارتی ادارهکل از هفته جاری بازرسیهای میدانی خود را از اقامتگاههای بومگردی آغاز کردهاند تا از رعایت استانداردهای بهداشتی، ایمنی و کیفیت خدمات اطمینان حاصل شود.
کریمی بر ضرورت آموزش مالکان و مدیران بومگردیها در زمینه پذیرایی اصولی و معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه تأکید کرد و گفت: بومگردیها محل اقامت و پلی برای آشنایی گردشگران با سبک زندگی روستایی، فرهنگ بومی و طبیعت بکر استان هستند و باید این نقش را بهدرستی ایفا کنند.
معاون میراثفرهنگی آذربایجانشرقی، با اشاره به اهمیت تنوعبخشی به خدمات بومگردیها گفت: توسعه تورهای طبیعتگردی، کوهپیمایی، عکاسی از طبیعت و تجربه فعالیتهای کشاورزی سنتی، میتواند جاذبه بومگردیهای استان را برای گردشگران داخلی و خارجی چند برابر کند و در این مسیر، همکاری نزدیک با دهیاریها، شوراهای اسلامی روستاها و جامعه محلی، کلید موفقیت در این مسیر است.
کریمی در پایان، با تأکید بر ظرفیت بالای آذربایجانشرقی در حوزه گردشگری طبیعتمحور، اظهار کرد: استان ما با تنوع اقلیمی، زیباییهای طبیعی بینظیر و میراث فرهنگی غنی، میتواند به یکی از مقاصد برتر گردشگری طبیعتمحور کشور تبدیل شود و بومگردیها نقش محوری در تحقق این هدف دارند. معاون گردشگری آذربایجانشرقی، از تمامی اقامتگاههایی که در ارتقای کیفیت خدمات و حفظ محیطزیست تلاش میکنند، حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما