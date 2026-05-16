بهگزارش خبرنگار میراثآریا، غلامرضا فخر، با اشاره به موفقیت این اداره در جلب اعتبارات حمایتی از مشاغل خانگی حوزه صنایعدستی بیان کرد: نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شبستر موفق شد با جذب حداکثری تسهیلات حمایتی در حوزه مشاغل خانگی، رتبه برتر ادارات شهرستان را در سال ۱۴۰۴ کسب کند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شبستر با تأکید بر نقش صنایعدستی در ایجاد اشتغال پایدار، افزود: در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی شهرستان و با هدف گسترش اشتغال پایدار، بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات کمبهره با همکاری بنیاد علوی، بنیاد برکت و بانکهای عامل برای تولیدکنندگان صنایعدستی در رشتههای مختلف طی سال گذشته اختصاص یافت.
او در توضیح جزئیات این طرح بیان کرد: این میزان اعتبار با هدف راهاندازی یا توسعه بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی انفرادی در رشتههای گوناگون صنایعدستی از جمله سفال، بافتهای سنتی، منبت، ملیله، طراحی پارچه و سایر رشتههای بومی شهرستان پرداخت شد که سهم قابلتوجهی در اشتغال جوانان، زنان خانهدار و هنرمندان بومی شهرستان داشته است.
فخر با اشاره به اینکه رویکرد اداره میراثفرهنگی شبستر در سال جاری بر محور توسعه متوازن، حمایت هدفمند و توانمندسازی هنرمندان است، تصریح کرد: همافزایی میان دستگاههای حمایتی بهویژه بنیاد علوی و بنیاد برکت، موجب شد روند پرداخت تسهیلات نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشد و بخش قابلتوجهی از طرحهای صنایعدستی در فهرست تسهیلات اشتغالزایی روستایی و خانگی قرار گیرد.
فخر با تأکید بر اینکه حمایت مالی صرفاً بخشی از فرآیند توسعه صنایعدستی است، بیان کرد: در کنار اعطای تسهیلات، اقدامات آموزشی و توانمندسازی شاغلان صنایعدستی، معرفی بازارهای جدید فروش، شرکت در نمایشگاهها و بسترسازی برای فروش اینترنتی نیز در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گرفته است تا مسیر تبدیل صنایعدستی به فرصت اقتصادی پایدار هموار شود.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شبستر افزود: نحوه تخصیص اعتبارات بر اساس ظرفیتها و تنوع رشتههای صنایعدستی هر بخش شهرستان طراحی شده است و نظارت بر اجرای طرحها و میزان اثربخشی آنها بهطور مستمر از سوی کارشناسان در حال انجام است تا از مصرف مؤثر منابع مالی و تحقق اشتغال هدفگذاریشده اطمینان حاصل شود.
فخر در پایان اظهار کرد: همکاری نزدیک میان نهادهای حمایتی، بانکهای عامل و دستگاههای فرهنگی، زمینهساز تحرک قابلتوجهی در بخش صنایعدستی شهرستان شده و شبستر را به یکی از پایلوتهای موفق استان در حوزه اشتغال پایدار، احیای هنرهای سنتی و حمایت از تولیدات خانگی تبدیل کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما