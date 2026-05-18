باغ بهشتِ دوپاره؛ روایتی از شکوه هنر و دردِ جدایی

میراث‌آریا: برخی از آثار هنری وقتی از قاب تاریخ بیرون می‌آیند، دیگر نمی‌شود آنها را صرفاً «شیء تاریخی» دانست، آنها تبدیل می‌شوند به روایت. فرش «باغ بهشت» از همین جنس است، قالی‌ای از روزگار صفوی که در دل طرحش باغی مملو از درخت و شکوفه و جانوران نقش بسته، اما در سرنوشتش نبرد و غارت و مهاجرت و جدایی نوشته شده است. تا جایی که امروز نامش با دو شهر دور از هم گره خورده: کراکو و پاریس.

آنچه «باغ بهشت» را در ردیف فرش‌های نامی قرار می‌دهد، فقط شهرت یا قدمت نیست؛ زبان تصویری آن است. نگاه کنید به متن قالی؛ باغی گسترده که در آن هر شاخه و برگ انگار ادامه یک جمله است. درختان قد کشیده‌اند، گل‌ها با نظمی آشنا در بستر سبز نشسته‌اند و میان این طبیعت خیال‌پردازانه، حیوانات و پرندگان حضور دارند؛ از آهو و گوزن تا شیر و پلنگ و پرندگانی که روی شاخه‌ها قرار گرفته‌اند. این صحنه‌ها نه تصادفی‌اند و نه صرفاً تزئین؛ بازتاب یک جهان‌بینی‌اند؛ «باغ» در فرهنگ ایرانی تصویری از بهشت قابل لمس است؛ مکانی که نظم، آبادی و زندگی را یکجا جمع می‌کند.

این قالی در اواسط قرن شانزدهم میلادی و در دوران شاه طهماسب اول صفوی شکل گرفته است؛ زمانی که کارگاه‌های سلطنتی تبریز، مرکز تولید آثاری بودند که از مرزهای ایران فراتر می‌رفتند و در سطح جهان هنر را جابه‌جا می‌کردند. نسبت دادن باغ بهشت به فضای هنری مکتب تبریز نیز بی‌دلیل نیست، ظرافت طراحی، تراکم جزئیات و روایت‌گری تصویر، یادآور همان روحی است که در نگارگری تبریز دیده می‌شود؛ همان دقتی که یک صحنه را به داستان تبدیل می‌کند.

در کنار زیبایی بصری، فرش باغ بهشت از نظر فنی نیز شاخص است. تار و پود آن از ابریشم و پشم گزارش شده، رج‌شمار آن ۵۶ است و با گره ترکی بافته شده؛ مجموعه‌ای از ویژگی‌ها که هم ظرافت را ممکن می‌کند و هم دوام را. چنین مشخصاتی معمولاً نشانه یک بافت سفارشی و پرهزینه است؛ چیزی شبیه یک اثر رسمی که قرار بوده شأن و قدرت را نشان دهد، نه یک کالای معمولی برای زندگی روزمره.

اما این اثر نفیس، خیلی زود وارد مسیر دیگری شد؛ مسیری که کمتر هنرمندی هنگام بافت آن به آن فکر می‌کرد. جنگ‌های ایران و عثمانی، فقط مرزها را جابه‌جا نکردند؛ سرنوشت اشیا را هم تغییر دادند. در میانه همین درگیری‌ها بود که فرش به عنوان غنیمت از ایران خارج شد و به قلمرو عثمانی رفت. باغ بهشت از همان نقطه وارد چرخه‌ای شد که بسیاری از آثار تاریخی تجربه کرده‌اند: دست‌به‌دست‌شدن میان قدرت‌ها، و جابه‌جایی همراه با جنگ.

در ادامه این دست به دست شدن‌ها، در جنگ‌های عثمانی و لهستان، این قالی به دست لهستانی‌ها افتاد. روایت‌ها می‌گویند که سرانجام این فرش به یان سوم سوبیسکی، پادشاه لهستان، پیشکش شد. شخصیتی که در تاریخ اروپا با جنگ‌ها و پیروزی‌های نظامی شناخته می‌شود. همین انتقال، کافی بود تا مسیر قالی از دربارهای شرق به فضای مذهبی و آیینی غرب برسد. نتیجه، ورود فرش به کلیسای کراکو بود؛ جایی که فرش، دیگر هنر ایرانی به معنای کلاسیکش نبود، بلکه به شیئی آیینی در یک فضای متفاوتی تبدیل شد. و درست در همین نقطه است که یکی از تلخ‌ترین فصل‌های داستان باغ بهشت آغاز می‌شود؛دو نیم شدن!.

تصمیم گرفته شد فرش برای مفروش کردن پلکان محراب کلیسا به کار رود؛ اما قالی بزرگ بود و پلکان، قالب مشخص خود را داشت. راه‌حل، راه‌حلی بود که برای امروز باورنکردنی به نظر می‌رسد: بریدن فرش از وسط. این کار نه فقط بافت را قطع کرد، بلکه روایت را هم دوپاره کرد. گویی صفحه‌ای از یک دست‌نوشته واحد را از میانه پاره کرده باشند.

پس از این جدایی، نیمه اول در کراکو ماند و مسیرش با مجموعه‌های لهستانی گره خورد. نیمه دوم اما راه دیگری رفت: فروخته شد، به دست یک عتیقه‌فروش فرانسوی افتاد و سپس به موزه هنرهای تزئینی پاریس انتقال یافت، مسیری که در نهایت آن را به مجموعه‌های لوور رساند. از همین جاست که عنوان «کراکو–پاریس» برای این فرش شکل گرفت؛ نامی که در خود یک واقعیت تلخ دارد: یک اثر واحد، اکنون با دو شهر شناخته می‌شود.

با وجود جدایی، باغ بهشت باز هم از جنگ در امان نماند. جنگ جهانی دوم که آغاز شد و آلمان نازی لهستان را اشغال کرد، بسیاری از آثار هنری و فرهنگی اروپا در معرض مصادره و غارت قرار گرفتند. نیمه‌ای که در لهستان بود نیز به یغما رفت. جنگ فقط انسان‌ها را جابه‌جا نمی‌کند، حافظه فرهنگی ملت‌ها را هم هدف می‌گیرد، اما هیتلر اثر تمدنی غارت شده را دوباره غارت کرد!. پس از پایان جنگ و در جریان بازگرداندن اموال فرهنگی، این بخش به لهستان بازگردانده شد و در نهایت در موزه کراکو نگهداری شد.

سال‌ها بعد، هنگامی که در یکی از نمایشگاه‌های مهم در پاریس امکان نمایش و بررسی فراهم شد، دو نیمه فرش برای مدت کوتاهی کنار هم قرار گرفتند، اتفاقی نادر که برای پژوهشگران، مثل دیدن دوباره یک متن تاریخی ناقص اما ارزشمند بود. کنار هم آمدن دو قطعه، فرصت داد تا نسبت‌ها، جزئیات طرح و کیفیت بافت بهتر سنجیده شود؛ و همین شناخت، در ادامه برای بازآفرینی فرش در ایران به کار آمد.

اینجا نقطه‌ای است که روایت باغ بهشت به تبریز بازمی‌گردد؛ نه با بازگشت اصل اثر، بلکه با بازگشت دانش ساختنش. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب پروژه‌ای برای حفظ و احیای فرش‌های نامی ایران، بازبافی این اثر را در دستور کار قرار داد؛ پروژه‌ای که پس از بازبافی فرش‌های «پازیریک»، «چلسی» و «شیخ صفی»، «باغ بهشت» را به عنوان چهارمین فرش نامی در این مسیر قرار داد.

بازبافی یک فرش تاریخی، صرفاً تکرار نیست؛ باید دوباره کشفش کرد. طراحی نقشه بر عهده استاد رحیم چرخی گذاشته شد؛ کسی که برای بازسازی طرح، ناچار بود از تصاویر و داده‌های محدود موجود، به یک نقشه دقیق برسد. این فرایند حدود دو سال و نیم زمان برد و در واقع نوعی مهندسی معکوس بود؛ بازگرداندن یک طرح به زبان نقشه‌خوانی قالی، با رعایت نسبت‌ها و جزئیاتی که اگر اندکی جابه‌جا شوند، هویت اثر عوض می‌شود.

پس از آماده شدن نقشه، دارهای قالی در آذربایجان برپا شد. بافت از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و بافندگان منطقه به سرپرستی محمود احمدلو این کار را پیش بردند. رنگرزی نخ‌ها را صمد ممدوحی انجام داد و نظارت فنی پروژه نیز بر عهده احمد خیاط بی‌نظیر بود. گفته می‌شود بافت طی حدود دو سال به پایان رسید؛ دو سالی که در آن هزاران گره کنار هم نشست تا تصویری که زمانی از ایران دور شده بود، دوباره با دست ایرانی شکل بگیرد.

بازبافی این اثر ارزشمند یک نکته مهم دارد؛ این کار نه برای جایگزین کردن نمونه‌های موزه‌ای، بلکه برای حفظ تجربه انجام شد؛ تجربه‌ای که اگر منتقل نشود، در بهترین حالت در کتاب‌ها می‌ماند. چنین پروژه‌هایی به قالیبافی امکان می‌دهد که با زبان گذشته گفت‌وگو کند، هم تکنیک‌ها را محک بزند، هم طراحان و بافندگان را با استانداردهای آثار کلاسیک روبه‌رو کند و هم مخاطب امروز را به سمت تاریخ هنر ایران بکشاند.

اکنون باغ بهشت در یک وضعیت کم‌نظیر قرار دارد: نیمه‌ای از آن در موزه کراکو نگهداری می‌شود، نیمه‌ای در مجموعه‌های لوور ردگیری می‌شود و نسخه بازبافی‌شده‌اش در تبریز، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک میراث را با دانش و صبر زنده نگه داشت. پیام روشن این پراکندگی این است که فرش ایرانی فقط محصول بازار نیست، حافظه‌ای‌ست که از دل جنگ و مهاجرت و موزه‌ها عبور می‌کند و باز هم می‌تواند به نقطه آغاز خود نگاه کند.

باغ بهشت شاید بهترین مثال برای این باشد که چرا یک قالی می‌تواند تاریخ‌خوانی را آسان‌تر کند. وقتی به نقش‌هایش نگاه می‌کنید، باغی می‌بینید که آرام است؛ اما وقتی به سرگذشتش فکر می‌کنید، صدای جهان پرآشوبی را می‌شنوید که آن را از تبریز تا کراکو و پاریس کشانده است. و شاید همین تضاد است که مخاطب را خط به خط با خود می‌برد: آرامش یک باغ بر متن قالی، و طوفان تاریخ در حاشیه زندگی‌اش.

در نهایت، پس از سال‌ها تلاش برای بازآفرینی این شاهکار تاریخی، قرار است نسخه تازه متولدشده باغ بهشت بار دیگر در زادگاه اصلی‌اش به نمایش درآید. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این اثر ارزشمند در هفته میراث‌فرهنگی امسال، طی ویژه برنامه‌ای در شهر تبریز در معرض دید عموم و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. لحظه‌ای نمادین برای بازگشت افتخارآمیز یک روایت تاریخی به خانه‌ای است که پنج قرن پیش در آن شکل گرفته بود.

انتهای پیام/