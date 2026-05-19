به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی، از طرح گردشگری دریایی مارینا شهرستان بابلسر، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با هدف بررسی این طرح گردشگری، بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید با گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران و مدیران طرح، موانع و مشکلات احتمالی طرح، بررسی شد.

در این بازدید، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران و همراهان او از بخش‌های مختلف طرح بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت و چالش‌های پیش‌روی طرح قرار گرفتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در این بازدید بر حمایت از طرح‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.

با توجه به بازدید انجام شده و نتایج حاصل از آن، انتظار می‌رود که طرح گردشگری دریایی مارینا با سرعت بیشتری به پیشرفت خود ادامه دهد و نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه ایفا کند.

طرح گردشگری دریایی مارینا یکی از پروژه‌های مهم گردشگری در منطقه است که با هدف توسعه گردشگری دریایی و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان بابلسر اجرا می‌شود.

