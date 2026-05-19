بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مسلم قبادیان دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشستی که به مناسبت آغاز هفته میراثفرهنگی ضمن تبریک هفته میراثفرهنگی، گفت: ساخت نمایشگاههای دائمی صنایعدستی یکی از برنامههای مهم شهرستان رامسر است و حمایت از این قشر برای رونق تولید و حمایت از تولید داخلی بسیار مهم و ارزنده است.
فرماندار شهرستان رامسر با بیان اینکه اقدامات اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان رامسر در حد مطلوب بوده و رضایت کافی را از این اداره دارد و اقدامات این اداره در ایام نوروز و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را مطلوب برشمرد و گفت: در شهرستان رامسر که به عنوان شهر نمونه گردشگری نام گرفته تقویت زیرساختهای گردشگری سبب رونق اقتصاد، اشتغال زایی و ماندگاری گردشگران میشود.
فرماندار شهرستان رامسر از اقدامات و عملکرد ریاست و پرسنل اداره گردشگری با اهدای لوح تقدیر کرد.
