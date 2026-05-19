۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۶

فرماندار شهرستان رامسر

ساخت نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی یکی از برنامه‌های مهم شهرستان رامسر است

ساخت نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی یکی از برنامه‌های مهم شهرستان رامسر است

فرماندار شهرستان رامسر، ساخت نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی را یکی از برنامه‌های مهم شهرستان رامسر برشمرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم قبادیان دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشستی که به مناسبت آغاز هفته میراث‌فرهنگی ضمن تبریک هفته میراث‌فرهنگی، گفت: ساخت نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی یکی از برنامه‌های مهم شهرستان رامسر است و حمایت از این قشر برای رونق تولید و حمایت از تولید داخلی بسیار مهم و ارزنده است. 

فرماندار شهرستان رامسر با بیان اینکه اقدامات اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر در حد مطلوب بوده و رضایت کافی را از این اداره دارد و اقدامات این اداره در ایام نوروز و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را مطلوب برشمرد و گفت: در شهرستان رامسر که به عنوان شهر نمونه گردشگری نام گرفته تقویت زیرساخت‌های گردشگری سبب رونق اقتصاد، اشتغال زایی و ماندگاری گردشگران می‌شود. 

فرماندار شهرستان رامسر از اقدامات و عملکرد ریاست و پرسنل اداره گردشگری با اهدای لوح تقدیر کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022902074
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha