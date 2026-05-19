۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بابل خبر داد:

۱۶ واحد غیرمجاز گردشگری در بابل مجوز گرفت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل از صدور مجوز برای ۱۶ واحد غیر مجاز گردشگری در این شهرستان، خبر داد.

️به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهران فلاح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۵ در جلسه‌ای که به دعوت بخشدار بابل‌ و باحضور دهیاران این بخش درتکیه روستای بزچفت، برگزار شد، از مجوزدار شدن ۱۶ تاسیسات گردشگری در شهرستان بابل اشاره کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: دراین نشست که با هدف شناسایی و معرفی واحدهای غیرمجاز برگزار شد، با اشاره به دستور مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران، فرماندار و دادستان شهرستان، شرایط صدور مجوزها، ضوابط جدید خانه‌مسافر و نحوه اخذ مجوز را تشریح کرد.

او همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری دهیاران در معرفی واحدهای غیرمجاز، تصریح کرد: دهیاران تا پایان خردادماه فرصت دارند واحدهای غیر مجاز را برای اخذ مجوز به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل، معرفی کنند.

فلاح با اشاره به فعالیت ۷۰۰ خانه مسافر، ۳۱ مجموعه بوم‌گردی، در شهرستان بابل از صدور ۳ واحد بوم‌گردی جدید خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل، این نشست را فرصتی برای روشنگری و آگاهی‌بخشی به دهیاران در راستای ساماندهی فعالیت‌های گردشگری، عنوان کرد.

ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

