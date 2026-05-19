۱۶ واحد غیرمجاز گردشگری در بابل مجوز گرفت

️بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهران فلاح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۵ در جلسهای که به دعوت بخشدار بابل و باحضور دهیاران این بخش درتکیه روستای بزچفت، برگزار شد، از مجوزدار شدن ۱۶ تاسیسات گردشگری در شهرستان بابل اشاره کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، افزود: دراین نشست که با هدف شناسایی و معرفی واحدهای غیرمجاز برگزار شد، با اشاره به دستور مدیرکل میراثفرهنگی مازندران، فرماندار و دادستان شهرستان، شرایط صدور مجوزها، ضوابط جدید خانهمسافر و نحوه اخذ مجوز را تشریح کرد.
او همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری دهیاران در معرفی واحدهای غیرمجاز، تصریح کرد: دهیاران تا پایان خردادماه فرصت دارند واحدهای غیر مجاز را برای اخذ مجوز به اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل، معرفی کنند.
فلاح با اشاره به فعالیت ۷۰۰ خانه مسافر، ۳۱ مجموعه بومگردی، در شهرستان بابل از صدور ۳ واحد بومگردی جدید خبر داد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابل، این نشست را فرصتی برای روشنگری و آگاهیبخشی به دهیاران در راستای ساماندهی فعالیتهای گردشگری، عنوان کرد.
