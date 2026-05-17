‌به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید رضا محمودی قوژدی امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به کاندیداتوری این روستا در ابتکار «روستاهای برتر گردشگری» (Best Tourism Villages) سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism)، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی‌های بین‌المللی، مدیریت صحیح مقصد و سهولت دسترسی گردشگران به نقاط جذاب است. در همین راستا، پروژه نصب تابلوهای راهنما و معرفی بناهای تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

‌رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد با تبیین مدل اجرایی این پروژه تأکید کرد: «این اقدام زیرساختی با هدف بهبود «تجربه گردشگری» (Visitor Experience)، توسط دهیاری روستای ریاب و با نظارت مستقیم و کارشناسی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گناباد عملیاتی شده است.

‌محمودی قوژدی افزود: نصب این تابلوهای استاندارد (Interpretive Signage) نه تنها به هویت بصری روستا کمک می‌کند، بلکه گامی عملی در جهت تحقق الزامات گردشگری پایدار (Sustainable Tourism) و معرفی دقیق میراث ملموس منطقه به بازدیدکنندگان داخلی و بین‌المللی است.

‌او تصریح کرد: هماهنگی میان مدیریت شهری، دهیاری‌ها و بخش میراث فرهنگی، الگویی موفق از مدیریت مقصد (Destination Management) را در شهرستان گناباد به نمایش گذاشته است که امیدواریم منجر به ثبت جهانی این نگین تاریخی در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان UN Tourism شود.

