سیدحسین امیرکلالی رئیس اداره روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در یادداشتی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی نوشت:۲۷ اردیبهشت، روز پاسداشت اندیشه، آگاهی و هنر روایتگری است؛ روزی برای تکریم تلاشگران عرصه روابط عمومی که در عصر پیچیده جنگ روایتها، نقشی فراتر از اطلاعرسانی بر عهده دارند و بهعنوان حلقه اتصال مردم و حاکمیت، امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی را بازتولید میکنند.
امروز جهان بیش از هر زمان دیگری درگیر «نبرد روایتها» است؛ نبردی که در آن رسانهها، افکار عمومی و جریانهای خبری، میدان اصلی تقابل ملتها و قدرتها را شکل دادهاند. در چنین شرایطی، دشمنان ملت ایران نیز تلاش میکنند با بهرهگیری از جنگ روانی، عملیات رسانهای و تحریف واقعیات، تصویر نادرستی از توانمندیها، فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی ارائه دهند. در جریان جنگ و تقابل اخیر آمریکا علیه ایران نیز شاهد بودیم که چگونه رسانههای وابسته، با روایتسازی هدفمند، سعی در تضعیف انسجام ملی و کمرنگ جلوه دادن اقتدار و ظرفیتهای کشور داشتند؛ اما در مقابل، رسانهها و روابط عمومیهای هوشمند و متعهد توانستند با روایت حقیقت، نقش مؤثری در تبیین واقعیتها و حفظ آرامش و امید اجتماعی ایفا کنند.
در این میان، روابط عمومی تنها یک واحد اداری یا رسانهای نیست؛ بلکه «قرارگاه تبیین» و «اتاق فرمان افکار عمومی» است. روابط عمومی امروز باید روایتگر امید، هویت، پیشرفت و دستاوردها باشد و با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، روایت صحیح را به جامعه منتقل کند.
در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اهمیت این مسئولیت دوچندان است؛ چراکه هر سه حوزه مأموریتی، مستقیماً با هویت ملی، فرهنگ عمومی و تصویر ایران در نگاه جهانی پیوند خوردهاند. معرفی صحیح ظرفیتهای عظیم میراث فرهنگی، بازنمایی زیباییها و امنیت مقصدهای گردشگری ایران و تبیین ارزش هنر فاخر صنایع دستی، بخشی از جهاد روایتگری فرهنگی در برابر هجمههای رسانهای دشمنان است.
روابط عمومی در این مجموعه باید بتواند داشتههای تمدنی و فرهنگی ایران اسلامی را به زبان روز، با روایتهای جذاب، امیدآفرین و اثرگذار به نسل جوان و افکار عمومی داخلی و خارجی معرفی کند. امروز هر تصویر از یک بنای تاریخی، هر روایت از آیینهای بومی، هر خبر از رونق گردشگری و هر معرفی از هنر دست هنرمندان صنایع دستی، بخشی از روایت عزت، اصالت و اقتدار فرهنگی ایران است.
بیتردید آینده موفق دستگاههای فرهنگی و اجرایی، در گرو روابط عمومیهای خلاق، حرفهای، پاسخگو و روایتمحور خواهد بود؛ روابط عمومیهایی که بتوانند همزمان «صدای مردم» و «راوی حقیقت» باشند.
روز ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش بیوقفه فعالان این عرصه است؛ آنان که در سکوت، اما مؤثر، برای امیدآفرینی، اعتمادسازی و پاسداری از هویت فرهنگی این سرز تلاش میکنند.
انتهای پیام/
نظر شما