غرس نهال های امید در آرامگاه فردوسی همزمان با روز بزرگداشت حکیم توس

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ افزود: آرامگاه فردوسی به عنوان یکی از مهمترین نمادهای هویت فرهنگی و ادبی ایران، همواره جایگاهی ارزشمند برای پاسداشت فرهنگ، طبیعت و میراث ماندگار ایرانی داشته و اجرای برنامه غرس نهال در این مجموعه فرهنگی، اقدامی نمادین در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه فضای سبز است.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: همزمانی این اقدام فرهنگی با روز بزرگداشت فردوسی، یادآور پیوند عمیق فرهنگ ایرانی با طبیعت، سرسبزی و حفظ میراث ماندگار برای نسلهای آینده است.
او تصریح کرد: کاشت نهال در مجموعه آرامگاه فردوسی با مشارکت مسئولان، دوستداران فرهنگ و میراثفرهنگی و جمعی از فعالان حوزه گردشگری انجام شد و این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی و توجه به حفظ محیط زیست صورت گرفت.
موسوی اظهار کرد: توسعه فرهنگ درختکاری و توجه به محیط زیست، وظیفهای همگانی است و مجموعه میراثفرهنگی خراسان رضوی نیز در کنار حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، به موضوعات زیستمحیطی و توسعه پایدار توجه ویژه دارد.
از ۲۵ اردیبهشت تا سوم خرداد دهه حماسه نامگذاری شده و برنامههای فرهنگی و هنری از مراسم بزرگداشت فردوسی آغاز و تا روز سوم خرداد ادامه پیدا میکند.
