به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی دونده امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: نیشابور ابرشهر ایران و محل نشر حدیث شریف سلسلة الذهب؛ شناسنامه فرهنگی ایران است و با داشتن شخصیت های تمدن ساز و بزرگی همچون حکیم عمر خیام نیشابوری از ظرفیت های فرهنگی و علمی فراوانی برخوردار است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور ادامه داد: برپایی نمایشگاه گروهی نقاشی «بوم های کوچک، رویاهای بزرگ» در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور و همایش از فردوسی تا خیام در محل سالن دبیرستان ماندگار خیام نیشابور توسط اداره آموزش و پرورش از برنامه های بزرگداشت این حکیم نامدار در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه است.

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی حکیم خیام نیشابوری اظهار کرد: دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه همزمان با روز بزرگداشت این شاعر، منجم، فیلسوف و ریاضی دان برجسته ایرانی ساعت ۷:۳۰ صبح مراسم زنگ خیام با عنوان «آفتاب صبح نیشابور» در دبیرستان ماندگار خیام برگزار شده و پنجمین جشنواره و نهمین همایش روز ملی حکیم عمر خیام با حضور اندیشمندان و خیام شناسان در سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه نیشابور برگزار می‌شود.

دونده افزود: نمایشگاه گروهی عکس مفهومی از اندیشه و تفکرات خیام و برپایی کارگاه مستندسازی فیلم کوتاه توسط انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور و گلباران آرامگاه در باغ مصلای خیام از دیگر برنامه‌های بزرگداشت این دانشمند و شاعر نامی در نیشابور است.

او تصریح کرد: برنامه فرهنگی و هنری ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابوری همراه با برگزاری کارگاهای فرهنگی و هنری خوشنویسی، پیکرتراشی، سفال‌گری، نقاشی، نگارگری و فیروزه تراشی باغ مصفای آرامگاه عمر خیام نیشابوری، اکران آسمان نما ویژه همشهریان نیشابوری در محل افلاک نمای شهر و همایش علمی خیام نیشابوری به صورت وبینار توسط دانشگاه فرهنگیان نیشابور از دیگر برنامه‌هاست.



معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور افزود: هم‌چنین مسابقه کتابخوانی خیام در سطح کتابخانه‌های عمومی، برپایی نشست «خیام و سلامت روان» توسط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، فراخوان تولید پادکست فرهنگی روز ملی این بزرگ شاعر و منجم نیشابوری توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی نیشابور، برگزاری مسابقات دانش آموزی جلوه های ریاضی توسط خانه ریاضیات و همچنین مسابقه شطرنج جام خیام توسط هیات شطرنج شهرستان در محل آرامگاه خیام و انتشار تولیدات محتوایی سمعی و بصری شامل «تیزر، نماهنگ و موشن گرافی» توسط دفتر انجمن سینمای جوانان ایران نیشابور در فضای مجازی برگزار می شود.

دونده گفت: چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه نیز برپایی مسابقه ادبی «چله چارانه» با محوریت حفظ رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری توسط اداره آموزش و پرورش نیشابور در محل تالار مرکز رفاهی خیام و برگزاری مسابقه نقاشی جلوه های ریاضی در قالب کاریکاتور، ضرب المثل و نقاشی های خطی ریاضی و نیز مسابقه خانوادگی ریاضی توسط خانه ریاضیات نیشابور، اجرای نمایش «لالایی صبا» و سخنرانی خیام شناسان مطرح کشور در تجمعات شبانه در سطح شهر از دیگر برنامه ها به این مناسبت است.

