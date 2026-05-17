برگزاری تور فرهنگی آموزشی استادان گردشگری در نیشابور

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد رکنی امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهست ماه ۱۴۰۵ گفت: این تور فرهنگی ـ آموزشی به همت مؤسسه آموزش گردشگری و هتلداری «دانشپژوهان» و با میزبانی شرکت خدمات آموزشی و مسافرتی «آرینا سفر پارس»، در شهر تاریخی نیشابور برگزار و شرکتکنندگان از مهمترین ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این شهرستان بازدید کردند.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: هدف از برگزاری این برنامه، ایجاد فضایی صمیمی برای دیدار دوباره اساتید و پیشکسوتانی بود که طی بیش از دو دهه گذشته نقش مهمی در آموزش و تربیت نیروهای متخصص صنعت گردشگری و هتلداری کشور ایفا کردهاند.
رکنی تصریح کرد: این گردهمایی علاوه بر جنبههای فرهنگی، فرصتی برای تبادل تجربه، گفتوگوهای تخصصی و تقویت ارتباطات حرفهای میان فعالان این حوزه فراهم آورد.
او اظهار کرد: در جریان این سفر، شرکتکنندگان با همراهی و روایتهای تخصصی استاد رجبعلی لباف خانیکی، پژوهشگر برجسته تاریخ و فرهنگ خراسان و نیشابورشناس شناختهشده، از مهمترین آثار تاریخی و فرهنگی نیشابور از جمله مجموعه تاریخی شادیاخ، آرامگاه شیخ عطار نیشابوری، آرامگاه حکیم عمر خیام و آرامگاه کمالالملک بازدید کردند و با پیشینه غنی تمدنی این شهر کهن بیشتر آشنا شدند.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: بخش دیگری از این برنامه به معرفی ظرفیتهای گردشگری روستایی و بومگردی منطقه اختصاص داشت. در همین راستا، شرکتکنندگان از مجموعهای از اقامتگاههای بومگردی و فضاهای گردشگری منطقه از جمله اقامتگاه سنتی دژ، اقامتگاه بومگردی دهکده بوژان، اقامتگاه بومگردی بام بوژان، اقامتگاه بومگردی میراث پدری، اقامتگاه بومگردی قدیم ندیما و اقامتگاه بومگردی شاه غلام نیز بازدید کردند و از نزدیک با ظرفیتهای اقامتی، فرهنگی و گردشگری این مجموعهها آشنا شدند.
او افزود: همچنین طبیعت چشمنواز منطقه بوژان و ظرفیتهای گردشگری طبیعی این ناحیه نیز مورد توجه شرکتکنندگان قرار گرفت و این بخش از برنامه فرصتی برای آشنایی بیشتر استادان و فعالان گردشگری با توانمندیهای گردشگری روستایی و طبیعتگردی در شهرستان نیشابور فراهم آورد.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی اظهار کرد: پیوند میان آموزش، تجربه میدانی و شناخت میراث فرهنگی میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش گردشگری در کشور ایفا کند. از این رو، طراحی چنین سفرهای آموزشی برای اساتید و فعالان این حوزه، گامی مؤثر در جهت توسعه گردشگری علمی و مسئولانه به شمار میآید.
رکنی افزود: مؤسسه آموزش گردشگری و هتلداری «دانشپژوهان» که طی بیش از بیست سال فعالیت آموزشی سهم مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص در صنعت گردشگری کشور داشته است، با برگزاری این رویداد تلاش کرد تا ضمن قدردانی از همراهی اساتید و پیشکسوتان این حوزه، زمینهای برای همافزایی علمی و حرفهای میان فعالان گردشگری فراهم آورد.
او افزود: شرکت خدمات آموزشی و مسافرتی «آرینا سفر پارس» نیز به عنوان برگزارکننده این برنامه، با طراحی و اجرای این تور فرهنگی ـ آموزشی، گامی در جهت معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی نیشابور و همچنین حمایت از توسعه گردشگری بومی و پایدار در این منطقه برداشت.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی تصریح کرد: برگزاری این گردهمایی فرهنگی و آموزشی در نیشابور، علاوه بر پاسداشت جایگاه معلمان و پیشکسوتان گردشگری، نمونهای از تعامل مؤثر میان آموزش، میراث فرهنگی و صنعت گردشگری به شمار میآید و میتواند الگویی برای اجرای برنامههای مشابه در سایر مناطق کشور باشد.
انتهای پیام/
نظر شما