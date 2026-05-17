به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه 1405 در نشست خبری که به مناسبت روز ملی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی در موزه بزرگ خراسان برگزار شد، اظهار کرد: شعار امسال هفته میراث‌فرهنگی، موزه‌ها، حافظ هویت و انسجام ملی نامگذاری شده است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: معرفی جاذبه‌های میراث‌فرهنگی، تقدیر از پیشکسوتان حوزه میراث‌فرهنگی استان، برگزاری نقالی خوانی، شاهنامه‌خوانی، برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و برگزاری نمایشگاه از جمله مهم‌ترین برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی در خراسان رضوی است.

موسوی افزود: سال گذشته نیز ۹۹ اثر تاریخی بازسازی شد که از این میان ۴۸ بنا با مشارکت مردم و بخش خصوصی احیا شده است.

او درباره خسارت‌های وارده به میراث فرهنگی کشور در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: جنگ تحمیلی رمضان بیش از ۵۷ موزه در سطح ۲۱ استان مورد آسیب قرار گرفتند و در استان خراسان رضوی نیز در مدت این جنگ اقدامات برجسته‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی صورت گرفت که نصب سپر آبی در تمام موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان و انتقال اشیای موزه‌ها موزه‌ها به مخازن امن از جمله اقدامات صورت گرفته است.





موسوی شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت روز فردوسی را حدود ۱۵ هزار نفر در آرامگاه این شاعر حماسه سرای ایرانی اعلام کرد و یاد آور شد: سند این مجموعه فرهنگی و تاریخی که بعد از ۶۰ سال صادر شده، در این مراسم رونمایی شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: هم‌چنین سال گذشته ۳۲ سند برای اماکن تاریخی استان صادر شده و با انسجام و همدلی خوبی که بین میراث فرهنگی، شهرداری و مردم به وجود آمده بیش از ۱۵ خانه تاریخی در مشهد احیا، مرمت و بهره‌برداری شده است.

او تصریح کرد: با کمک امور مساجد استان موضوع شاهنامه خوانی در مساجد خراسان رضوی رونق گرفته است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به انتخاب مشهد به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی افزود: این انتخاب، فرصتی کم‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی است و تلاش خواهیم کرد با تکمیل پرونده‌های ثبت جهانی و تقویت زیرساخت‌ها، جایگاه استان را در سطح بین‌المللی ارتقا دهیم.

موسوی با اشاره به وضعیت موزه‌های استان گفت: در حال حاضر ۶۳ موزه دولتی و خصوصی در استان فعال هستند و هوشمندسازی این موزه‌ها به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی، با جدیت در دست پیگیری است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی یاد آور شد: در قانون برنامه هفتم توسعه بندی پیش‌بینی شده که بر اساس آن می‌توان از ظرفیت‌های مالیاتی برای حفظ، احیا و مرمت آثار تاریخی استان استفاده کرد؛ موضوعی که گامی مهم در تأمین منابع پایدار حوزه میراث فرهنگی محسوب می‌شود.

او از تکمیل بودن پرونده ثبت جهانی توس خبر داد و گفت: تمامی مراحل و اقدامات مربوط به پرونده ثبت جهانی توس انجام شده و بررسی این پرونده در شهریورماه در دستور کار قرار دارد. همچنین دو روستای استان نیز برای ثبت جهانی در حوزه گردشگری پیشنهاد شده‌اند و تلاش خواهد شد از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده شود. در حال حاضر، استان خراسان رضوی دو پرونده ثبت میراث جهانی مجموعه تاریخی توس و روستای ریاب گناباد را دنبال می‌کند.







هم‌چنین حمید حلاج‌مقدم سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این نشست خبری گفت: سال گذشته در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌ای عمرانی برای اداره‌کل میراث خراسان رضوی مصوب شد که حدود ۸۰ درصد آن مربوط به حوزه صنایع‌دستی بود با این حال، به‌دلیل شرایط خاص کشور از جمله جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ تحمیلی سوم که همچنان ادامه دارد، بخش قابل توجهی از اعتبارات به سمت مسایل بحرانی هدایت شد و در نهایت حدود ۱۵ درصد تخصیص یافت.

او افزود: برای طرح‌های مرمتی سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده و تا پایان شهریور ماه 405 فرصت جذب اعتبارات سال گذشته را داریم در همین هفته عملیات مرمت ۲۵ اثر تاریخی آغاز می‌شود که برای آن‌ها اعتبارات مناسبی پیش‌بینی شده است.

حلاج‌مقدم با بیان این‌که ۸۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به زودی ابلاغ خواهد شد، ادامه داد: اولویت ما تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامی است که سال‌ها از آغاز آنها می‌گذرد اما به پایان نرسیده‌اند که در این راستا از مدیران شهرستان‌ها و حوزه‌های معاونت خواسته‌ایم تمرکز خود را بر اتمام این طرح‌ها بگذارند.







کاهش ۴۳ درصدی جرائم حوزه میراث فرهنگی

هم‌چنین سرهنگ سید علی باقری فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان رضوی، گزارشی آماری از عملکرد یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان ارائه کرد و گفت: جرائم مرتبط با میراث فرهنگی، در بخش حفاری‌های غیرمجاز طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۷ مورد ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

او با اشاره به کاهش چشمگیر تجاوز به حریم آثار تاریخی افزود: در حوزه تجاوز به حریم آثار، کاهش ۸۳ درصدی ثبت شده است. هم‌چنین در بخش سرقت از اماکن تاریخی و فرهنگی، تعداد سرقت‌ها از سه مورد در سال ۱۴۰۳ به یک مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم آثار نیز آمار از ۳۵۸ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در مجموع، جرائم حوزه میراث فرهنگی استان نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان رضوی با اشاره به جرائم آثار ثبتی و غیرثبتی گفت: در مجموع جرائم آثار ثبتی و غیرثبتی، ۵۱ درصد کاهش ثبت شده است. همچنین در حوزه کشفیات در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۹۰ شی اصلی کشف شد که در مقایسه با ۵۵۰ مورد سال ۱۴۰۳، کاهش ۶۵ درصدی داشته است، هم‌چنین در سال گذشته هزار و ۴۷ مورد کشفیات اشیای بدل ثبت شد و در مجموع، کشفیات اصل و بدل در سال ۱۴۰۴، رشد ۱۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

سرهنگ باقری با اشاره به گستردگی فعالیت‌های نظارتی یگان حفاظت تصریح کرد: به‌صورت روزانه بین ۳۴۰ تا ۳۶۰ مورد سرکشی از آثار و بناهای تاریخی در سطح استان انجام می‌شود. همچنین سرکشی از بناهای خارج از محدوده شهری نیز با توجه به شرایط جنگی، به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

او از شهروندان درخواست کرد هر گگونه مورد مشکوک یا اطلاعات درباره تخریب یا حفاری غیر مجاز را به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند و افزود: سامانه سراسری ۰۹۶۲۹ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی از سراسر کشور است. در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۲ مورد گزارش از طریق این سامانه دریافت شد که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.







