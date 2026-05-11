به گزارش خبرنگار میراث آریا، انور سینگله اظهار کرد: با توجه به اینکه روستای درک به عنوان یکی از روستاهای منتخب ایران برای ثبت در فهرست دهکدههای گردشگری جهانی سال ۲۰۲۶ نامزد شده است، ایجاد و راه اندازی زیرساختهای لازم این روستا در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زرآباد افزود: این شهرستان به لحاظ دارا بودن محصولات صنایعدستی فاخر و خصوصاً میوههای گرمسیری خاص و بومی خود از ظرفیتهای بسیار ارزشمندی برخوردار است و مشتریان زیادی نیز از بین مسافران و گردشگران ورودی به این شهرستان دارد.
او ادامه داد: به همین منظور و به همت اداره کل میراثفرهنگی و همکاری سایر بخشها و مشارکت خوب و صمیمی صنعتگران و بومیان منطقه، بازارچه معرفی، عرضه و فروش صنایعدستی و میوههای گرمسیری و موادغذایی که مختص این روستا و شهرستان زرآباد است در این روستا راه اندازی خواهد شد.
به گفته سینگله، غرفه های این بازارچه به صنعتگران و مردم روستا واگذار میشود تا بتوانند محصولات و دست سازه های خود را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی و به فروش برسانند که این مهم علاوه بر آشناسازی مسافران با صنایعدستی شهرستان، بر رونق سفره مردم و روستاییان و تقویت اقتصاد آنها نیز اثر مستقیم و مثبت خواهد داشت.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زرآباد تاکید کرد: یکی از نکات مثبت راهاندازی این بازارچه، فراهم کردن مقدمات این روستا برای پذیرش نهایی در لیست ثبت جهانی است که امیدواریم محقق شود.
