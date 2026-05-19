پاکسازی آثار تاریخی روستای باستانی تیس؛ گامی در راستای صیانت از هویت فرهنگی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خیرالنساء امیری روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه بیان کرد: این برنامه با حضور جمعی از دوستداران میراث‌فرهنگی، فعالان گردشگری و نیروهای مردمی به همت مدیریت گردشگری منطقه آزاد چابهار، اداره میراث‌فرهنگی و پایگاه میراث‌فرهنگی خلیج فارس و دریای مکران (چابهار)اجرا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار با اشاره به اهمیت روستای تاریخی تیس گفت: این روستا به عنوان یکی از سکونت‌گاه‌های ارزشمند جنوب‌شرق کشور، دارای بناهای تاریخی مهمی است که نگهداری از آن‌ها نیازمند مشارکت عمومی و فرهنگ‌سازی مستمر در جامعه است و اجرای برنامه‌های پاکسازی و توجه به محیط پیرامونی این آثار، نقش کلیدی در حفظ اصالت آن‌ها و انتقال سالم به نسل‌های آینده دارد.

او در ادامه با تشکر ویژه از مشارکت پایگاه میراث‌فرهنگی خلیج فارس و دریای مکران افزود: کارشناسان حوزه میراث فرهنگی معتقدند که توجه به پاکیزگی و صیانت از محوطه‌های تاریخی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، می‌تواند در توسعه گردشگری پایدار و معرفی ظرفیت‌های تاریخی منطقه نیز تأثیرگذار باشد. از همین رو، فرهنگ‌سازی در میان شهروندان، گردشگران و نسل جوان برای مراقبت از آثار تاریخی، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

امیری در پایان با تأکید بر تداوم چنین برنامه‌هایی، خواستار مشارکت گسترده مردم در حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان سرمایه مشترک ملی شد.

