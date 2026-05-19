بهگزارش خبرنگار میراثآریا، غلامرضا یزدانی، با اشاره به اجرای طرح گسترده مستندنگاری و هویتبخشی به آثار تاریخی منقول موزههای استان گفت: این اقدام با هدف تقویت جایگاه حقوقی اشیای منحصربهفرد موزهای و ثبت رسمی آنها در فهرست ملی میراثفرهنگی کشور در حال اجراست.
رئیس امور موزههای آذربایجانشرقی، ادامه داد: در این طرح، بیش از ۷۰ اثر شاخص از موزههای ایلخانی مراغه، مشروطه تبریز، ارامنه تبریز، قاجار تبریز، قرآن و کتابت و شهرداری تبریز در مرحله نهایی برای ثبت ملی قرار دارند.
او افزود: ثبت ملی این آثار ضمن حفاظت فیزیکی از گنجینههای موزهای، بستر مستحکمی برای انجام پژوهشهای باستانشناسی، تاریخی و هنری فراهم میآورد و اعتبار علمی موزههای استان را در سطح ملی ارتقا میدهد.
یزدانی با اشاره به رشد قابل توجه ثبت آثار استان گفت در سالهای گذشته تنها ۳۵ اثر منقول از آذربایجانشرقی در فهرست ملی جای گرفته بود، اما با ثبت پروندههای جدید در سال ۱۴۰۴، آمار آثار ثبتشده از مرز ۱۰۰ اثر مورد عبور میکند، که آمار، استان را در زمره فعالترین قطبهای میراثی کشور قرار میدهد.
او در ادامه از همکاری مستمر کارشناسان و متخصصان حوزه موزهها با معاونت میراثفرهنگی استان خبر داد و تأکید کرد: تمامی مراحل ثبت براساس دستورالعملهای علمی شامل فتوگرافی دقیق، مستندسازی باستانشناسی و تحلیل فنی انجام میگیرد تا اصالت و پشتوانه تاریخی هر اثر با بالاترین دقت ثبت شود.
رئیس امور موزههای آذربایجانشرقی بیان کرد: برنامه سال جاری نیز تشکیل پرونده برای ۱۰۰ اثر دیگر است. تمرکز ما بر آثار کمتر شناختهشده و آثار در معرض خطر قرار دارد تا بتوانیم همزمان با حفاظت، مسیر معرفی و پژوهش علمی آنها را تسهیل کنیم.
یزدانی در پایان گفت: آذربایجانشرقی با تکیه بر گنجینههای فاخر موزهای خود، توان تبدیل شدن به قطب پژوهشهای میراثفرهنگی شمالغرب کشور را دارد و ثبت ملی این آثار، نخستین گام در مسیر تبدیل ظرفیتهای تاریخی استان به سرمایههای فرهنگی ماندگار است.
