به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست ویژه روز ملی بناها و محوطه‌های تاریخی و گرامی‌داشت روز جهانی موزه، امروز ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور وحید نواداد، معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی، رئیس امور موزه‌های استان و جمعی از مدیران و کارشناسان موزه‌های برگزار شد.

این نشست به‌عنوان زمینه‌ای برای تبیین نقشه راه آینده میراث‌فرهنگی استان، به بررسی چالش‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های پیش‌ رو در سال جاری اختصاص یافت.

وحید نواداد در این نشست با اشاره به رویدادهای سال گذشته، آن را یکی از متفاوت‌ترین سال‌ها برای میراث‌فرهنگی کشور و استان توصیف کرد و گفت: از سال ۱۴۰۴ تا امروز، تجربه‌های متفاوت تلخ و شیرین را پشت سر گذاشتیم؛ از حملات ظالمانه دشمن آمریکایی- صهیونی تا حوادث تخریبی که متأسفانه بخش‌هایی از آثار تاریخی کشور را تحت‌تأثیر قرار داد و در طول این حوادث، ۱۵۳ نقطه تاریخی شامل ۵۷ موزه در سطح کشور آسیب‌هایی را تجربه کرده‌اند

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ۲ اثر آسیب‌دیده استان در طول جنگ رمضان گفت: در این میان، دو اثر شاخص استان یعنی موزه سنجش تبریز و گنبد کبود مراغه نیز در زمره بناهایی هستند که آسیب دیده و نیازمند مرمت علمی، دقیق و فوری هستند.

او با قدردانی از تلاش‌های همکاران خود در شرایط مختلف، نقش آنان را فراتر از وظایف اداری دانست و تصریح کرد: در طول یک سال گذشته، همکاران ما در چندین نوبت نسبت به جمع‌آوری و سامان‌دهی آثار موزه‌ای، انتقال اشیای تاریخی به مخازن امن و بازچینی دوباره آن‌ها پس از آماده‌سازی فضاهای نمایش اقدام کردند، فرآیندی که فراتر از یک وظیفه اداری، جلوه‌ای از حضور مسئولانه و میدانی در خط مقدم صیانت از هویت فرهنگی کشور به‌شمار می‌رود.

نواداد با تأکید بر اینکه مدیریت میراث‌فرهنگی در شرایط بحران، نیازمند نگاه آینده‌نگر است، افزود: ما ناگزیر بودیم هم‌زمان با مدیریت پیامدهای جنگ و تخریب، به بازگشایی تدریجی برخی محوطه‌ها و بناها فکر کنیم تا چراغ میراث‌فرهنگی و تمدنی ما خاموش نشود. این اقدام، بخشی از مقاومت ملی ما در حوزه فرهنگ به‌عنوان سرمایه‌ای برای تقویت امید و همبستگی اجتماعی بود.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های سال جاری اشاره کرد و گفت: اولین و جدی‌ترین اقدام ما، مرمت اضطراری و استحکام‌بخشی موزه سنجش و گنبد کبود مراغه است. مطالعات فنی، مستندسازی آسیب‌ها و برآوردهای اولیه انجام شده و به‌محض نهایی‌شدن تخصیص اعتبارات، فاز اجرایی این طرح‌ها آغاز خواهد شد. تلاش ما این است که مرمت این دو اثر نه‌فقط به عنوان یک اقدام فنی، بلکه به‌عنوان الگوی مدیریت علمی پساجنگی در حوزه میراث‌فرهنگی معرفی شود.

او همچنین با اشاره به محدودیت منابع دولتی، بر ضرورت جلب مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی بیش از دو هزار اثر ثبت ملی دارد و روشن است که با اتکای صرف به اعتبارات ملی و استانی، نمی‌توانیم همه نیازهای مرمتی را پوشش دهیم. یکی از محورهای اصلی نقشه راه ما، فعال‌سازی انجمن خیرین میراث‌فرهنگی‌ست. خیرینی که در حوزه‌های مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی و سایر عرصه‌های خیر عمومی خوش درخشیده‌اند، می‌توانند در صیانت از میراث‌فرهنگی نیز نقش‌آفرینی کنند و اگر تاکنون به‌طور گسترده پای کار نیامده‌اند، این قصور از جانب ما در معرفی درست این حوزه بوده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان با اشاره به تدوین پرونده‌های میراث مقاومت افزود: در کنار مرمت فیزیکی آثار، ثبت و مستندسازی تجربه مقاومت فرهنگی مردم و کارکنان در برابر تخریب‌ها، در قالب پرونده‌های میراث مقاومت و دفاع مقدس، از دیگر برنامه‌های ماست. از آذربایجان‌شرقی نیز چندین پرونده در حال تکمیل و ارسال است تا نقش این استان در حافظه تاریخی کشور به‌درستی ثبت شود.

نواداد در پایان سخنان خود، این نشست را فرصتی برای بازنگری مسئولانه در مسیر پیش‌رو دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مدنی و خیرین نیاز داریم. هدف ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در اولویت‌ها و مشارکت واقعی مردم، بتوانیم زخم‌های وارد شده شده بر پیکر میراث‌فرهنگی استان را التیام دهیم و در عین حال، جلوه این میراث را برای عموم مردم روشن‌تر کنیم چرا که هر بنای تاریخی، سند هویت و سرمایه فردای این سرزمین است.

