به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عملیات اجرایی کفسازی و بهسازی پروژه محور تاریخی کهن‌شهر اهر، صبح امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه جاری با حضور امام جمعه، فرماندار، دادستان، اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده انتظامی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی و جمعی از مدیران شهری کلید خورد. این پروژه که یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های بازآفرینی شهری در شمال استان محسوب می‌شود، با هدف صیانت از ارزش‌های تاریخی و بهبود سیمای بصری معابر قدیمی شهر طراحی شده است.

این طرح در مسیری استراتژیک و هویتی، حدفاصل بقعه تاریخی و فرهنگی شیخ شهاب‌الدین اهری تا ساختمان عمارت شهرداری اهر اجرایی می‌شود. با توجه به اهمیت این محور در جذب گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان در یک هم‌افزایی مشترک، ساماندهی این مسیر را برای احیای بافت فرسوده واجد ارزش و تبدیل آن به پیاده‌راهی فرهنگی در دستور کار قرار داده‌اند.

سید خلیل تاج‌الدین السلام رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اهر در جریان آغاز این عملیات با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت معماری بومی، بیان کرد: محور تاریخی اهر قلب تپنده هویت این شهر است و اجرای کفسازی متناسب با الگوی سنتی، گامی برای معرفی شایسته ظرفیت‌های گردشگری منطقه به‌شمار می‌رود.

او افزود: ساماندهی این مسیر علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بستر لازم را برای توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی فراهم خواهد کرد.

فرماندار و سایر مقامات ارشد شهرستان اهر نیز در این مراسم بر تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی با پیوست فرهنگی تأکید کردند.

در حاشیه این مراسم و در اقدامی نمادین، مسئولان حاضر به نیت گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای والامقام جنگ رمضان، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و همچنین توسعه سرانه فضای سبز شهری اقدام به غرس چندین اصله نهال مثمر و غیرمثمر در رفوژ فضای سبز این خیابان کردند.

رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اهر همچنین تأکید کرد: نظارت دقیق بر کیفیت مصالح و رعایت ضوابط میراثی در طول اجرای پروژه با جدیت دنبال خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این محور، کهن‌شهر اهر شاهد تحولی چشمگیر در حوزه گردشگری شهری باشد و این مسیر به‌عنوان الگویی موفق از پیوند میان میراث‌فرهنگی و توسعه نوین شهری در سطح استان معرفی شود.

