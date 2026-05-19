به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست علمی و فرهنگی «بازار بزرگ تبریز در گذر زمان» همراه با برپایی نمایشگاه عکسهای قدیمی و آیین تجلیل از دوستداران بازار تاریخی، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ با مشارکت ادرهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مجمع میراثیاران گردشگری استان آذربایجانشرقی و پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز در محل این پایگاه واقع در خیابان راسته کوچه، جنب مسجد جامع برگزار خواهد شد.
در این نشست ابعاد مختلف تاریخی و سیر تحول بازار بزرگ تبریز در طول زمان مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین در بخش نمایشگاهی این رویداد، مجموعهای از تصاویر و عکسهای قدیمی و نایاب از بخشهای مختلف بازار به نمایش گذاشته میشود تا علاقهمندان با بافت تاریخی و معماری این اثر جهانی در دهههای گذشته آشنا شوند.
بخشی از این برنامه نیز به قدردانی و تجلیل از کنشگران و دوستداران بازار تاریخی تبریز اختصاص یافته است که در راستای حفظ و احیای این مجموعه ارزشمند فعالیت داشتهاند. حضور در این نشست و بازدید از نمایشگاه عکس برای عموم مردم، پژوهشگران و تمامی علاقهمندان به مواریث فرهنگی آزاد است.
انتهای پیام/
نظر شما