به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی سعادتیان روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه بیان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان‌ و بلوچستان با همکاری موسسه مردم‌نهاد جوانان روشنای آفتاب کوهک و دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه برنامه‌ای مشترک جهت پاسداشت هفته میراث فرهنگی، ترویج فرهنگ بومی و معرفی ظرفیت‌های استان طراحی کرده‌اند که روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در تالار ملاصدرا دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان با تشریح جزئیات این مراسم، از اجرای مجموعه‌ای هدفمند در راستای معرفی موزه‌ها، تبیین جایگاه والای میراث‌فرهنگی استان و تجلیل از موزه‌داران برتر سیستان و بلوچستان طرح‌ریزی شده که با توجه همزمانی این هفته با روز ملی بومگردی، از عموم فعالان حوزه گردشگری و بومگردی های استان نیز جهت شرکت دعوت می‌شود.

او ادامه داد: اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی و حماسی، مسابقه خانوادگی و اجرای گروه نمایش بسیج هنرمندان استان و با حضور مجری و بازیگران مطرح کشور از جمله برنامه هایی است که در این مراسم اجرایی می‌شود.

به گفته سعادتیان، این مراسم روز پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت از ساعت ۱۹ در محل تالار ملاصدرا دانشگاه سیستان و بلوچستان واقع در خیابان دانشگاه برگزار می‌شود و شرکت تمامی شهروندان به همراه خانواده در این مراسم آزاد و رایگان است.

