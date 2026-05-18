سیستان و بلوچستان با ۱۸۶ برنامه به استقبال هفته میراث فرهنگی رفت/ نام «شهدای میناب» در قلب فرهنگی زاهدان ماندگار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانیمقدم روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی، با اشاره به جنگ رمضان؛ این رویداد را دارای ابعاد پیچیده اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دانست و اظهار کرد: جنگ رمضان در نهایت با اقتدار نیروهای مسلح، حضور آگاهانه مردم در صحنه، حمایت دولت و تأمین نیازهای اساسی جامعه، به دستاوردی بزرگ و افتخارآفرین برای کشور تبدیل شد.
مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان با ابراز نگرانی از تهدید روزافزون آثار تاریخی در سایه تنشهای جهانی افزود: امروز حتی میراث فرهنگی و تاریخی نیز از گزند بحرانها در امان نیست. دشمنان بیریشه با تعرض به ریشههای تمدنی، فرهنگی و تاریخی ملتها، عمق بیهویتی خود را به نمایش میگذارند. میراث فرهنگی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه هر بنای تاریخی، هر اثر ثبتشده و هر نشانه فرهنگی، بخشی از حافظه مشترک بشریت است و آسیب به آن، خسارتی جبرانناپذیر برای تاریخ انسان محسوب میشود.
او حادثه میناب را سندی آشکار از جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست و تصریح کرد: به منظور پاسداشت یاد شهدای این حادثه، سالن جدید جلسات موزه زاهدان به نام شهدای میناب و دو شهید والامقام استان، شهیدان امیر قاسمزایی و فاطمه درازهی، نامگذاری شده است تا یاد این عزیزان برای همیشه در قلب فرهنگی استان ماندگار شود.
طهرانی مقدم در ادامه از اجرای ۱۸۶ برنامه متنوع در هفته میراث فرهنگی خبر داد و گفت: این برنامهها شامل آیین پاکسازی بناها و اماکن تاریخی با مشارکت جوامع محلی، نشستها و کارگاههای تخصصی، افتتاح دفاتر استاد-شاگردی در شهرستانهای هامون و بمپور، بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی در موزه بزرگ زاهدان و محوطه تاریخی کوه خواجه، برگزاری دورههای آموزشی، شب شعر در بیت مقام معظم رهبری، آغاز گمانهزنی در محوطه جهانی شهر سوخته پس از چند سال وقفه، برگزاری مراسم محوری هفته میراث فرهنگی در تالار ملاصدرای دانشگاه سیستان و بلوچستان و همچنین تجلیل از موزهداران خصوصی خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به ظرفیتهای گسترده تاریخی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۸ موزه در سطح استان وجود دارد و طی یک سال گذشته، با ثبت پروندههای جدید، شمار آثار ثبت ملی شده استان به ۲ هزار و ۹۲ اثر افزایش یافته است. همچنین ۱۳۳ پرونده ثبتی آثار غیرمنقول نیز در نوبت بررسی شورای ثبت قرار دارد.
او در پایان تأکید کرد: سیستان و بلوچستان با پیشینهای غنی و ظرفیتهای کمنظیر فرهنگی، تاریخی و تمدنی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفاظت، معرفی و بهرهبرداری هوشمندانه از این سرمایه عظیم ملی است.
