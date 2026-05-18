کارگاه آشنایی با میراث فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان شهرستان کنارک برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهر میرزایی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کارگاه آموزشی کودکان و نوجوانان با میراث ملموس و ناملموس شهرستان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کنارک و به مناسبت گرامیداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه با شعار موزهها؛ پل ارتباطی میان نسلها و ملتها برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کنارک با بیان اینکه آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی، زمینهساز حفظ و انتقال هویت تاریخی و فرهنگی منطقه به نسلهای آینده است، افزود: برگزاری چنین کارگاههایی فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط نسل جوان با داشتههای فرهنگی، تاریخی و بومی شهرستان کنارک به شمار میرود.
او در ادامه گفت: شهرستان کنارک از ظرفیتهای متنوع و ارزشمندی در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است و معرفی این ظرفیتها به کودکان و نوجوانان میتواند نقش مهمی در تقویت حس تعلق و مسئولیتپذیری آنان نسبت به میراث نیاکانشان داشته باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کنارک تصریح کرد: این رویداد فرهنگی با مشارکت فرمانداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کنارک و پایگاه میراثفرهنگی خلیج فارس چابهار برگزار شد و فرصتی مناسب برای آشنایی با میراث ملموس و ناملموس بلوچستان فراهم آورد.
او خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ بازدید از موزهها و اماکن تاریخی، آشنایی با صنایعدستی و همچنین معرفی آداب و رسوم بومی از جمله اهداف برگزاری این کارگاه در هفته میراث فرهنگی است که با استقبال خوب کودکان، نوجوانان و خانوادههای آنان همراه شد.
