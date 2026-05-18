۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۰

غبارروبی گلزار شهدا در شهرستان‌های کنارک  و چابهار /فرهنگ شهید و شهادت ماندگارترین میراث ناملموس

همزمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، اعضای شورای اداری شهرستان‌های کنارک و چابهار در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهر میرزایی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از برگزاری مراسم غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کنارک افزود: همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، آیین معنوی غبارروبی مزار شهدا با حضور مسئولین و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کنارک برگزار شد.

او ادامه داد: در این مراسم که با حضور معاون سیاسی فرماندار، بخشداران بخش مرکزی و کهیر، اعضای شورای اداری، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تورلیدرها و جمعی از فعالان میراث‌فرهنگی برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، با قرائت فاتحه و عطرافشانی مزار پاک آنان، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید پیمان شد.

فرهنگ شهید وشهادت ماندگار ترین میراث ناملموس

خیرالنساء امیری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار نیز اظهار کرد: آیین معنوی غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با حضور مسئولان واعضای شورای اداری شهرستان، روحانیت معزز و جمعی از فعالین میراث فرهنگی در گلزار شهدای پیامبر اعظم منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

او گفت: فرهنگ شهید و شهادت ماندگارترین میراث جاودان از صدر اسلام تاکنون است و در این برهه از تاریخ، ایرانیان با ثابت قدمی در خیابان‌ها ثابت کردند در هر شرایطی میراث شهید و شهادت زنده است.

امیری به نقش ارزشمند شهدا در حفظ هویت ملی و فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: میراث‌فرهنگی تنها به آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی و تاریخی ملت ایران است.

به گفته رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار، این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تأکید بر پیوند میان میراث تاریخی و میراث معنوی برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.

در پایان آیین غبارروبی، مسئولان با حضور در منزل شهید حسن امیری با خانواده این شهید معزز دیدار و از آنها تقدیر کردند.

نظیر این برنامه در سایر شهرستان های استان نیز برگزار شد.

کد خبر 1405022802016
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مریم قربانی‌نیا

