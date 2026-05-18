به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهر میرزایی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از برگزاری مراسم غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کنارک افزود: همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، آیین معنوی غبارروبی مزار شهدا با حضور مسئولین و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کنارک برگزار شد.

او ادامه داد: در این مراسم که با حضور معاون سیاسی فرماندار، بخشداران بخش مرکزی و کهیر، اعضای شورای اداری، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تورلیدرها و جمعی از فعالان میراث‌فرهنگی برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، با قرائت فاتحه و عطرافشانی مزار پاک آنان، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید پیمان شد.

فرهنگ شهید وشهادت ماندگار ترین میراث ناملموس

خیرالنساء امیری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار نیز اظهار کرد: آیین معنوی غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با حضور مسئولان واعضای شورای اداری شهرستان، روحانیت معزز و جمعی از فعالین میراث فرهنگی در گلزار شهدای پیامبر اعظم منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

او گفت: فرهنگ شهید و شهادت ماندگارترین میراث جاودان از صدر اسلام تاکنون است و در این برهه از تاریخ، ایرانیان با ثابت قدمی در خیابان‌ها ثابت کردند در هر شرایطی میراث شهید و شهادت زنده است.

امیری به نقش ارزشمند شهدا در حفظ هویت ملی و فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: میراث‌فرهنگی تنها به آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی و تاریخی ملت ایران است.

به گفته رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار، این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تأکید بر پیوند میان میراث تاریخی و میراث معنوی برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.

در پایان آیین غبارروبی، مسئولان با حضور در منزل شهید حسن امیری با خانواده این شهید معزز دیدار و از آنها تقدیر کردند.

نظیر این برنامه در سایر شهرستان های استان نیز برگزار شد.

