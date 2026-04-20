برگزاری نشست تخصصی راهکارهای حفاظت از آثار تاریخی در زمان جنگ در چابهار

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عدنان حسینی ۲۹ فروردین ماه اظهار کرد: این نشست علمی همزمان با روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، با مشارکت دانشگاه پیام‌نور واحد چابهار و توسط این پایگاه برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس و سواحل مکران چابهار با اشاره به استقبال گسترده مدیران، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان از میراث فرهنگی افزود: محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای عملیاتی متناسب با تهدیدات نوظهور جنگی جهت صیانت از هویت تاریخی کشور بود.

به گفته حسینی در جریان این برنامه، سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی در بلوچستان، ضمن تشریح چالش‌های پیش‌رو، راهکارهایی را برای ایمن‌سازی بناهای ارزشمند در شرایط جنگی تبیین کرد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس و دریای مکران چابهار در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و جامعه دانشگاهی برای حفظ میراث ماندگار سرزمین‌مان محسوب می‌شود.

