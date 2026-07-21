تپه پوستچی شناسنامه تاریخی شیراز است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد مریدی امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: زمانی که کاوشهای باستانشناسی در تپه پوستچی انجام شد، یافتههای ارزشمند از جمله ابزارهای سنگی و دیگر آثار مکشوفه نشان داد که پیشینه سکونت در شیراز به حدود پنج تا شش هزار سال پیش میرسد و همین موضوع، اهمیت این محوطه را دوچندان کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس با اشاره به دیگر محوطههای تاریخی شاخص شیراز گفت: در کنار تپه پوستچی، محوطه تاریخی قصر ابونصر و محوطه برم دلک نیز از مهمترین آثار تاریخی شیراز هستند که هر یک، بخشی از هویت و تاریخ این شهر را روایت میکنند.
مریدی با بیان اینکه این محوطههای تاریخی هنوز آنگونه که باید برای مردم معرفی نشدهاند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جامعه شناخت دقیقی از این آثار ندارد، در حالی که میتوان با برنامهریزی مناسب، آنها را به مقاصد مهم گردشگری و فرهنگی تبدیل کرد.
او راهکار تحقق این هدف را ایجاد سایتموزههای باستانشناسی عنوان کرد و گفت: زمانی میتوان این محوطهها را بهدرستی معرفی کرد که کاوشهای علمی به صورت مستمر ادامه یابد، یافتههای باستانشناسی از دل خاک خارج شود و بقایای معماری و آثار تاریخی برای بازدید عموم آمادهسازی شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در برخی محوطههای تاریخی ایران، پس از پایان کاوشها، سازههای حفاظتی برای صیانت از آثار و امکان بازدید گردشگران ایجاد میشود. چنین رویکردی باید در تپه پوستچی نیز اجرا شود تا ضمن حفاظت از یافتههای باستانشناسی، امکان بازدید شهروندان و گردشگران نیز فراهم شود.
مریدی خاطرنشان کرد: تپه پوستچی امروز کاوش و مطالعات علمی خود را پشت سر گذاشته است، اما هنوز به محوطهای گردشگرپذیر تبدیل نشده و آثار ارزشمند آن در معرض دید عموم قرار ندارد. با ادامه کاوشها، اجرای طرحهای حفاظتی و تبدیل این محوطه به سایتموزه، میتوان یکی از مهمترین ظرفیتهای تاریخی شیراز را به مردم و گردشگران معرفی کرد.
انتهای پیام/
نظر شما