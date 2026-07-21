به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی کشاورز امروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ ضمن اعلام خبر انتشار نخستین شماره گاهنامه دیجیتال یک‌صفحه‌ای با عنوان «روزگاران» و با هدف ترویج زوایای کمتر شناخته‌شده از اندیشه‌های شیخ اجل، به‌صورت تخصصی در فضای مجازی گفت: عنوان نشریه «روزگاران» از شعر مشهور سعدی به عاریت گرفته شده و این پیام را به همراه دارد که ما ایرانیان، وارثان ۸۰۰ ساله‌ اندیشه‌های بزرگ سعدی هستیم و این مهر و عشق به حکمت ایرانی، با گذشت روزگاران هرگز از دل‌ها بیرون نخواهد رفت.

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی سعدی افزود: انتشار این گاهنامه به‌مناسبت‌های مختلف و به‌صورت دوره‌ای برنامه‌ریزی شده است و در اولین شماره این نشریه که به پیشگاه مخاطبان تقدیم شده، مرتضی نامدار در مطلبی تحلیلی، سعدی را نه صرفاً به‌عنوان یک شاعر، بلکه به‌عنوان یک راهنما و مشاور برای داشتن یک زندگی متوازن و مدرن معرفی کرده است.

کشاورز بیان کرد: در این نشریه، قصد داریم زوایای ناپیدای آثار سعدی، پژوهش‌های مرتبط، معماری و همچنین معرفی پژوهشگران و نویسندگانی را که در این حوزه قلم زده‌اند، در قالب محتوایی کوتاه و فاخر ارائه دهیم.

او در پایان تأکید کرد که هدف اصلی، استفاده از این ظرفیت برای زنده‌ نگه داشتن میراث جاویدان سعدی است، چرا که به فرموده خود او، بیرون کردن این مهر از دل روزگاران، ناممکن است.

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