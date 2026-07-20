به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهباز محمودی، روز دوشنبه، ۲۹ تیرماه در حاشیه بازدید از روند ساخت و تکمیل موزه طالقان که با حضور لیلا خسروی، مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، اظهار کرد: در این بازدید، بخشهای مختلف بنا، ظرفیتهای موجود، روند اقدامات انجامشده و شرایط کلی آمادهسازی موزه مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه مجموعه از نظر وضعیت فیزیکی، ظرفیتهای موجود و مسیر پیشرو، مورد رضایت و تأیید قرار گرفت.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: نگاه تخصصی مجموعه مدیریت موزههای کشور در این مرحله اهمیت زیادی دارد، چراکه راهاندازی یک موزه موفق نیازمند برنامهریزی دقیق در بخشهای مختلف از جمله نحوه روایت آثار، مسیر حرکت بازدیدکنندگان، جانمایی اشیا، نورپردازی، معرفی موضوعی آثار و ایجاد ارتباط مؤثر میان مخاطب و میراثفرهنگی است.
این مسئول با بیان اینکه استفاده از تجربه کارشناسان ملی میتواند کیفیت نهایی این موزه را ارتقا دهد، گفت: قرار است از ظرفیت متخصصان حوزه موزههای وزارت میراثفرهنگی برای ارائه مشاورههای تخصصی بهره بگیریم تا این مجموعه با رعایت استانداردهای لازم وارد مرحله بهرهبرداری شود.
او با اشاره به ویژگیهای فرهنگی و تاریخی شهرستان طالقان اظهار کرد: طالقان یکی از مناطق ارزشمند استان البرز از نظر پیشینه تاریخی، معماری بومی، آیینها، فرهنگ مردم و داشتههای طبیعی است و ایجاد یک موزه روستایی در این منطقه میتواند نقش مهمی در ثبت و معرفی بخشی از این سرمایه فرهنگی داشته باشد.
محمودی افزود: بسیاری از عناصر فرهنگی مناطق روستایی، از شیوه زندگی مردم گرفته تا ابزارها، صنایع دستی، پوشش، آداب و رسوم و سنتهای محلی، در معرض فراموشی قرار دارند و موزههای روستایی میتوانند به عنوان حافظه زنده یک منطقه، این میراث را برای نسلهای آینده حفظ و معرفی کنند.
معاون میراثفرهنگی البرز خاطرنشان کرد: هدف از راهاندازی موزه روستایی طالقان تنها ایجاد یک فضای نمایش آثار نیست، بلکه تلاش میشود مجموعهای شکل گیرد که بازدیدکننده در آن بتواند با بخشی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی منطقه ارتباط برقرار کند و تصویری واقعی از زندگی گذشته مردم طالقان به دست آورد.
او ادامه داد: این مجموعه میتواند در کنار سایر ظرفیتهای گردشگری طالقان، به عنوان یکی از مقاصد فرهنگی منطقه مطرح شود و زمینه حضور گردشگران، پژوهشگران و علاقهمندان به میراثفرهنگی را فراهم کند.
محمودی با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات مورد نیاز انجام شده و روند آمادهسازی با جدیت دنبال میشود. در حال حاضر تمرکز اصلی بر تکمیل جزئیات تخصصی موزه، ساماندهی فضای نمایش و بهرهگیری از نظرات کارشناسی برای رسیدن به یک خروجی استاندارد است.
این مسئول تأکید کرد: تلاش مجموعه میراثفرهنگی البرز این است که موزه روستایی طالقان پس از تکمیل مراحل نهایی، با کیفیتی در شأن پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه افتتاح شود و بتواند به یکی از مراکز مهم معرفی میراثفرهنگی استان تبدیل شود.
معاون میراثفرهنگی البرز در پایان گفت: بهرهبرداری از این موزه علاوه بر حفظ و نمایش بخشی از هویت تاریخی طالقان، میتواند گامی مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی، تقویت اقتصاد محلی و افزایش توجه به ظرفیتهای کمتر دیدهشده مناطق روستایی باشد.
انتهای پیام/
نظر شما