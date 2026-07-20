به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی روز دوشنبه، 29 تیرماه در نشست مشترک با سید محمد اسحاقی، مدیرکل دیوان محاسبات البرز اظهار کرد: از ابتدای آغاز مسئولیت، تلاش بر این بوده است که جایگاه این ادارهکل از یک دستگاه فرهنگی و خدماتی به نهادی اثرگذار در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ارتقا یابد؛ چراکه امروز تجربه کشورهای موفق نشان میدهد گردشگری در کنار صنایع خلاق، یکی از کمهزینهترین و پربازدهترین مسیرهای ایجاد اشتغال و تولید ثروت است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در زمینه توسعه متوازن، جذب سرمایهگذاری و تقویت مشارکت بخش خصوصی افزود: برنامههای این ادارهکل بر پایه شفافیت، برنامهمحوری، پاسخگویی و استفاده حداکثری از ظرفیت سرمایهگذاران تدوین شده و تمامی اقدامات در چارچوب سیاستهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و اسناد توسعهای استان دنبال میشود.
زینالی با بیان اینکه همزمان با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین نخستین برنامه جامع پنجساله ادارهکل در دستور کار قرار گرفت، گفت: این برنامه حاصل ماهها مطالعه کارشناسی، آسیبشناسی، بررسی ظرفیتهای استان و بهرهگیری از دیدگاه متخصصان است که پس از دفاع تخصصی در وزارتخانه به تأیید وزیر رسید و اکنون مبنای تمامی تصمیمگیریها و ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف ادارهکل قرار دارد.
این مسئول توضیح داد: خروج از مدیریت روزمره و حرکت به سمت مدیریت مبتنی بر برنامه یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره است؛ بهگونهای که برای هر معاونت و واحد اجرایی اهداف کمی، شاخصهای عملکرد، زمانبندی و مسئولیتهای مشخص تعریف شده و ارزیابیها نیز بر همین اساس انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون همافزایی میان دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست، اظهار کرد: تبدیل گردشگری به یک صنعت درآمدزا مستلزم همکاری استانداری، فرمانداریها، شهرداریها، دستگاههای خدماترسان، نهادهای نظارتی و بهویژه بخش خصوصی است؛ زیرا توسعه زیرساختها، تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت خدمات، نیازمند مشارکت همه ارکان مدیریتی استان است.
او با قدردانی از همکاری دیوان محاسبات استان گفت: رویکرد تخصصی و مشورتی این نهاد میتواند ضمن شفافسازی فرآیندهای اجرایی، اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد. هرچه فضای سرمایهگذاری امنتر، شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد، سرمایه بیشتری به سمت پروژههای گردشگری هدایت خواهد شد و این موضوع مستقیماً بر اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی البرز اثرگذار است.
زینالی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: امروز بیش از ۸۰ درصد سرمایهگذاری پروژههای بزرگ گردشگری البرز توسط سرمایهگذاران خصوصی انجام شده که بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی به آینده این صنعت و ظرفیتهای ارزشمند استان است.
او از نزدیک بودن زمان بهرهبرداری از چند پروژه شاخص گردشگری خبر داد و افزود: هتل پنجستاره قصر رز یکی از بزرگترین پروژههای گردشگری البرز است که با سرمایهگذاری بخش خصوصی مراحل پایانی آمادهسازی را سپری میکند. با بهرهبرداری از این مجموعه، حدود ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد و صدها شغل غیرمستقیم نیز در حوزههای خدمات، حملونقل، صنایعدستی، تأمین کالا، رستورانها، تولیدات محلی و خدمات گردشگری شکل خواهد گرفت.
به گفته این مسئول، پروژه گردشگری «لوتوس» نیز از دیگر طرحهای مهم استان است که با افزایش ظرفیت اقامتی و خدماتی، میتواند مدت ماندگاری گردشگران در البرز را افزایش داده و سهم استان از بازار گردشگری کشور را ارتقا دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی البرز همچنین از توسعه اقامتگاههای بومگردی، تبدیل یکی از هتلهای استان به بوتیکهتل، ساماندهی دستکندهای تاریخی اشتهارد و اجرای پروژههای متعدد زیرساختی در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: این طرحها علاوه بر حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی البرز، موجب توزیع متوازن گردشگر، رونق اقتصاد روستاها، افزایش سرمایهگذاری و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان خواهد شد.
زینالی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری در جهان یکی از مهمترین منابع تولید ثروت و اشتغال است، اظهار کرد: مزیت این صنعت آن است که برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی، با سرمایهگذاری کمتر میتواند فرصتهای شغلی گستردهای ایجاد کند. هر گردشگری که وارد یک استان میشود، بهطور همزمان به اقتصاد هتلها، رستورانها، حملونقل، فروشگاهها، صنایعدستی، تولیدکنندگان مواد غذایی، راهنمایان گردشگری و بسیاری از مشاغل خرد و متوسط کمک میکند.
او افزود: توسعه گردشگری تنها به افزایش تعداد مسافران محدود نمیشود، بلکه موجب رونق سرمایهگذاری، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، احیای بافتهای تاریخی، ارتقای زیرساختهای شهری و افزایش نشاط اجتماعی نیز خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز با اشاره به جایگاه صنایعدستی در زنجیره ارزش گردشگری گفت: صنایعدستی تنها تولید چند محصول سنتی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، تاریخ، هنر و سبک زندگی ایرانیان را روایت میکند. هر قطعه صنایعدستی سفیری فرهنگی است که میتواند فرهنگ و تمدن ایران را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کند.
او توضیح داد: توسعه بازار صنایعدستی، علاوه بر حفظ هنرهای بومی، زمینه اشتغال هزاران هنرمند، بهویژه زنان، جوانان و ساکنان مناطق روستایی را فراهم میکند. هرچه تعداد گردشگران افزایش یابد، بازار فروش تولیدات هنرمندان نیز رونق بیشتری خواهد گرفت و این چرخه، اقتصاد محلی را تقویت میکند.
این مسئول تأکید کرد: حمایت از هنرمندان صنایعدستی، ایجاد بازارچههای دائمی، حضور در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی، آموزش نسل جدید هنرمندان و توسعه فروش الکترونیکی از مهمترین راهکارهای حفظ این میراث ارزشمند و تبدیل آن به یک مزیت اقتصادی پایدار است.
او با اشاره به ظرفیتهای متنوع البرز تصریح کرد: این استان تنها معبر عبور مسافران نیست، بلکه با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، طبیعت کمنظیر، روستاهای هدف گردشگری، جاذبههای طبیعی، ظرفیتهای علمی، مذهبی و فرهنگی، توانایی تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد.
به گفته زینالی، برآوردهای کارشناسی نشان میدهد با بهرهبرداری از پروژههای در دست اجرا، حدود هزار فرصت شغلی مستقیم در استان ایجاد خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت سرمایهگذاری در گردشگری را بیش از پیش آشکار میکند.
این مسئول در ادامه به اصلاح ساختار اداری ادارهکل اشاره کرد و گفت: طی ماههای گذشته، ۴۹ پست سازمانی جدید به مجموعه ادارهکل اختصاص یافته، نمایندگیهای نظرآباد و فردیس به اداره ارتقا یافتهاند و ساختار اداری مستقل برای شهرستانهای اشتهارد و چهارباغ نیز ایجاد شده است؛ اقدامی که موجب تسریع در ارائه خدمات، افزایش کیفیت نظارت و تسهیل ارتباط با مردم خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز همچنین از تقویت یگان حفاظت میراثفرهنگی خبر داد و اظهار کرد: افزایش ۲۱ پست سازمانی، تجهیز یگان به خودرو، موتورسیکلت، تجهیزات حفاظتی و امکانات مورد نیاز، توان عملیاتی نیروهای حفاظت را به شکل قابل توجهی افزایش داده و زمینه صیانت مؤثرتر از آثار تاریخی استان را فراهم کرده است.
او با اشاره به اقدامات مرمتی در بناهای تاریخی گفت: ساماندهی مخزن امن اشیای تاریخی، ارتقای زیرساختهای حفاظتی و اجرای پروژههای مرمتی در بناهای شاخص از جمله مسجد جامع و مجموعه تاریخی شهرستانک با جدیت دنبال میشود؛ چراکه حفاظت از میراث فرهنگی تنها نگهداری از بناهای تاریخی نیست، بلکه صیانت از هویت، حافظه تاریخی و سرمایه فرهنگی نسلهای آینده است.
زینالی در پایان با تأکید بر اینکه آینده اقتصاد بسیاری از استانهای کشور بر پایه گردشگری و اقتصاد فرهنگ استوار خواهد بود، خاطرنشان کرد: هر میزان که موانع سرمایهگذاری کاهش یابد و زیرساختهای گردشگری توسعه پیدا کند، به همان نسبت شاهد افزایش اشتغال، رونق کسبوکارهای محلی، رشد درآمدهای پایدار، تقویت صنایعدستی، افزایش امنیت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهیم بود. امروز گردشگری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای توسعه پایدار استانها و تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار میرود و البرز با برخورداری از ظرفیتهای متنوع تاریخی، طبیعی و فرهنگی، میتواند در سالهای آینده به یکی از قطبهای مهم گردشگری ایران تبدیل شود.
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