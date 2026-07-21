۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

تداوم اقدامات حفاظتی در محوطه میراث جهانی چغازنبیل/ اجرای عملیات پاکسازی و علف‌زدایی

تداوم اقدامات حفاظتی در محوطه میراث جهانی چغازنبیل/ اجرای عملیات پاکسازی و علف‌زدایی

سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه از اجرای عملیات دوره‌ای پاکسازی و علف‌زدایی در عرصه محوطه میراث جهانی چغازنبیل خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف حفاظت از سازه‌ ی خشتی، کنترل عوامل آسیب‌رسان زیستی و کاهش خطرات ناشی از خشک شدن پوشش‌های گیاهی در فصل گرم سال در حال انجام است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی عالیپور با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، خشک شدن گیاهان خودرو در فصل تابستان می‌تواند علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در منظر تاریخی محوطه، خطر بروز آتش‌سوزی و آسیب به سازه‌های ارزشمند خشتی را افزایش دهد که از این‌رو، عملیات پاکسازی و علف‌زدایی به‌صورت دوره‌ای و با رعایت کامل اصول حفاظتی در حال اجراست.

سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه افزود: این عملیات به‌صورت دستی انجام می‌شود تا ضمن حذف پوشش‌های گیاهی خشک و عوامل خطرزا، کمترین میزان مداخله در عرصه تاریخی صورت گیرد و آسیبی به لایه‌های باستان‌شناسی و ساختارهای ارزشمند محوطه وارد نشود.

او با بیان این‌که پوشش‌های گیاهی کنترل‌نشده می‌توانند با نفوذ ریشه در سازه‌های خشتی و لایه‌های تاریخی موجب آسیب‌های تدریجی شوند، تصریح کرد: مدیریت و کنترل مستمر پوشش گیاهی یکی از برنامه‌های دائمی این پایگاه در راستای حفاظت پیشگیرانه از این اثر ثبت جهانی است.

عالیپور تأکید کرد: حفاظت از میراث جهانی فقط به اجرای طرح‌های مرمتی محدود نمی‌شود، بلکه اقدامات مستمر نگهداری، پایش و پیشگیری از آسیب‌ها، نقش مهمی در حفظ اصالت، یکپارچگی و پایداری آثار تاریخی ایفا می‌کند. اجرای این برنامه‌ها علاوه بر ارتقای شرایط حفاظتی محوطه، زمینه مناسب‌تری برای حضور گردشگران و معرفی شایسته این میراث ارزشمند جهانی فراهم می‌سازد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002257
سیدجواد خراسانی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha