به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بویری ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، با اشاره به برگزاری آیین بزرگ و باشکوه «مشایه اهواز» اظهار کرد: در آستانه برگزاری این مراسم، جلسات هماهنگی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری و نمایندگان هیئت‌ها و مواکب در محل فرمانداری برگزار شده و همچنین بازدیدهای میدانی از مسیرهای حرکت کاروان برای پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی و انتظامی انجام شده است تا این رویداد مردمی در نهایت نظم و شکوه برگزار شود.

فرماندار و رئیس ستاد اربعین حسینی شهرستان اهواز افزود: بزرگ‌ترین کاروان مردمی زائران اربعین حسینی با عنوان «مشایه اهواز» عصر سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ حرکت خود را از مناطق مختلف شهر اهواز به سمت پایانه مرزی چذابه آغاز خواهد کرد و پس از عبور از مرز، زائران مسیر خود را به سوی کربلای معلی ادامه می‌دهند.

او با بیان این‌که بیش از ۴۰ هزار زائر در این کاروان حضور خواهند داشت، گفت: این زائران مسیر اهواز تا پایانه مرزی چذابه را به صورت پیاده طی می‌کنند و پس از آن راهی عتبات عالیات خواهند شد.

بویری با اشاره به مسیر حرکت این کاروان تصریح کرد: حرکت اصلی عزاداران از منطقه ملاشیه آغاز می‌شود و مردم مناطق مختلف اهواز از جمله عین‌دو، گلدشت، سیاحی، شهرک رزمندگان، لشکرآباد، کوی علوی، سلیم‌آباد، سه‌راه خرمشهر، کمپلو، مندلی و دیگر مناطق در طول مسیر به این کاروان بزرگ مردمی ملحق خواهند شد.

او همچنین از برگزاری دومین آیین مشایه در این شهرستان خبر داد و افزود: روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ نیز کاروان دیگری از عزاداران اربعین حسینی حرکت خود را از منطقه پردیس آغاز کرده و پس از عبور از مسیر ام‌الطمیر و بخش اسماعیلیه اهواز (جاده امام صادق(ع)) به سمت پایانه مرزی شلمچه حرکت خواهد کرد.

فرماندار اهواز تأکید کرد: برگزاری این آیین‌های معنوی، جلوه‌ای از همبستگی، ارادت و مشارکت گسترده مردم اهواز در بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان است و همه دستگاه‌های اجرایی برای تأمین امنیت، تسهیل تردد و ارائه خدمات به زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

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