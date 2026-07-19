گشت مشترک آبی در منطقه گردشگری چال کندی دزفول تصویب شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمود ابراهیمی روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دزفول و حوزه قضائی سردشت با محوریت ساماندهی گردشگری منطقه چالکندی دزفول، بیان کرد: دستگاه قضائی به دنبال ایجاد محدودیت در گردشگری نیست بلکه حمایت از گردشگری ایمن، قانونمند و مسئولانه را در دستور کار دارد.
رئیس دادگستری شهرستان دزفول ادامه داد: ایجاد محیطی امن برای شهروندان و گردشگران، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم در مناطق گردشگرپذیر دزفول مورد تأکید است.
او با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی بیان کرد: همه دستگاههای متولی مکلفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به اجرای مصوبههای این شورا اقدام کنند و هیچگونه تعلل یا اهمال در انجام تکالیف پذیرفتنی نیست.
ابراهیمی تأکید کرد: چنانچه در اجرای وظایف قانونی، قصور، اهمال یا ترک فعل از سوی هر یک از دستگاهها یا مسئولان ذیربط احراز شود و این امر منجر به تضییع حقوق عامه یا به مخاطره افتادن جان، امنیت و سلامت شهروندان شود، موضوع برابر مقررات قانونی مورد رسیدگی و تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
در این نشست، ضمن بررسی وضعیت موجود منطقه گردشگری چالکندی و شناسایی چالشها و مخاطرات، بر ضرورت مدیریت منسجم، هماهنگی بین دستگاههای مسئول و اجرای دقیق تکالیف قانونی به منظور حفظ جان گردشگران، ارتقای امنیت عمومی، ساماندهی فعالیتهای گردشگری و صیانت از ظرفیتهای طبیعی منطقه تأکید شد.
استقرار مرجع انتظامی و ایجاد ایست بازرسی در ایام پرتردد، استقرار اورژانس و نیروهای امدادی، ممنوعیت ورود و تردد جتاسکی در ایام تعطیل، راهاندازی گشت مشترک آبی، ساماندهی فعالیت گشتهای گردشگری، ساماندهی و ضابطهمند کردن فعالیت قایقها، تشدید نظارت بر رعایت الزامات ایمنی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی از جمله مصوبههای این نشست بود.
در روزهای گذشته، برخورد پروانههای یک قایق در حال حرکت در منطقه گردشگری چالکندی با یکی از شناگران، منجر به مرگ این شهروند شد.
عبور رودخانه خروشان دز موجب شده شهرستان دزفول به دلیل داشتن ساحلی طولانی، دارای ظرفیتهای کمنظیر گردشگری آبی باشد.
بوستانهای ساحلی رودخانه دز در شهرستان دزفول از جمله علیکله، پارک دولت، رعنا، علیمالک، مجتمع باران، چالکندی و کتها و سایر نقاط حاشیه ساحل دز در روزهای گرم تابستان میزبان خیل عظیمی از گردشگران از نقاط مختلف خوزستان و حتی استانهای همجوار هستند.
اواسط تیرماه امسال نیز تخصیص زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه ساحلی دزفول به منظور استقرار پلیس و همچنین نظم بخشی و ساماندهی قایقها و جت اسکیهای پرشمار این شهرستان به تصویب شورای اسلامی شهر دزفول رسید.
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