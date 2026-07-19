به گزارش خبرنگار میراث آریا، حامد جیزان، هنرمند و پژوهشگر حوزه مینای صُبی، امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ این گواهینامه را از دست محمد جوروند، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، دریافت کرد.

این شورا که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مرجع رسمی صدور درجات هنری در کشور به شمار می‌رود، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط فعالیت می‌کند.

گواهینامه درجه ۲ هنری معادل مدرک کارشناسی‌ارشد محسوب می‌شود و به هنرمندانی اعطا می‌شود که دارای سابقه و دستاوردهای شاخص در حوزه فعالیت هنری خود باشند.

حامد جیزان تاکنون موفق به کسب ۱۴ گواهینامه مهر اصالت ملی، نشان سرو سیمین هشتمین جشنواره بین‌المللی هنرهای سنتی فجر، ۲ تندیس جشنواره هنر ماندگار، نشان جغرافیایی منطقه‌ای و عنوان یک اثر فاخر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور شده است.

همچنین سه اثر از آثار این هنرمند در میان هزاران اثر ارسالی، در فهرست ۲۰۰ اثر برتر نهمین جشنواره بین‌المللی فجر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی قرار گرفت.

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