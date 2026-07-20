۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۶

«از ریشه تا امروز»؛ گذر صنایع‌دستی از قاب سنت به فضای معاصر

«از ریشه تا امروز»؛ گذر صنایع‌دستی از قاب سنت به فضای معاصر

نمایشگاه از ریشه تا امروز با حضور ۱۱ هنرمند البرزی در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی، از دوم مردادماه در مجموعه هارمونی سنتر کرج آغاز به کار می‌کند.

مریم انصاری‌یکتا، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: نمایشگاه «از ریشه تا امروز» با حضور هنرمندانی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله حجم‌سازی چوب، معرق، منبت، شیشه، سفال و سرامیک برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان این حوزه فراهم می‌کند.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز، افزود: در این نمایشگاه ۱۱ هنرمند آثار خود را به مدت یک هفته از دوم تا نهم مردادماه، هر روز از ساعت 11 صبح تا ۲۰:۳۰ به نمایش می‌گذارند و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت آزاد از این رویداد بازدید کنند.

او با اشاره به انتخاب عنوان از ریشه تا امروز برای این نمایشگاه گفت: این عنوان بیانگر مسیری است که هنرهای صنایع‌دستی طی کرده‌اند؛ هنرهایی که از دل فرهنگ و هویت ایرانی شکل گرفته‌اند اما می‌توانند با نگاهی نو، پاسخگوی نیاز و ذائقه مخاطب امروز باشند.

انصاری‌یکتا ادامه داد: هدف ما این است که نشان دهیم صنایع‌دستی تنها یک هنر متعلق به گذشته نیست، بلکه ظرفیت حضور در زندگی معاصر را دارد و می‌تواند با حفظ اصالت، با فرم‌ها و نگاه‌های جدید ارائه شود.

این مسئول با اشاره به انتخاب مجموعه هارمونی سنتر برای میزبانی این نمایشگاه تصریح کرد: فضای این مجموعه با رویکرد نمایشگاه هم‌راستا است و این امکان را ایجاد می‌کند که آثار هنری در محیطی متفاوت و متناسب با نگاه مدرن به نمایش گذاشته شوند.

او خاطرنشان کرد: بیشتر آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه، آثار فاخر و ویژه هنرمندان هستند که هرکدام روایتگر بخشی از مهارت، خلاقیت و پیشینه هنرهای دستی ایران به شمار می‌روند.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز در پایان از علاقه‌مندان دعوت کرد از این نمایشگاه بازدید کنند و گفت: حضور مردم و ارتباط مستقیم مخاطبان با آثار هنری می‌تواند نقش مهمی در دیده شدن ظرفیت‌های صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان این حوزه داشته باشد.

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کد خبر 1405042902158
الناز دادمهر
دبیر محمد آوخ

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