مریم انصارییکتا، در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: نمایشگاه «از ریشه تا امروز» با حضور هنرمندانی در رشتههای مختلف صنایعدستی از جمله حجمسازی چوب، معرق، منبت، شیشه، سفال و سرامیک برگزار میشود و فرصتی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان این حوزه فراهم میکند.
مدیر و مؤسس خانه صنایعدستی استان البرز، افزود: در این نمایشگاه ۱۱ هنرمند آثار خود را به مدت یک هفته از دوم تا نهم مردادماه، هر روز از ساعت 11 صبح تا ۲۰:۳۰ به نمایش میگذارند و علاقهمندان میتوانند به صورت آزاد از این رویداد بازدید کنند.
او با اشاره به انتخاب عنوان از ریشه تا امروز برای این نمایشگاه گفت: این عنوان بیانگر مسیری است که هنرهای صنایعدستی طی کردهاند؛ هنرهایی که از دل فرهنگ و هویت ایرانی شکل گرفتهاند اما میتوانند با نگاهی نو، پاسخگوی نیاز و ذائقه مخاطب امروز باشند.
انصارییکتا ادامه داد: هدف ما این است که نشان دهیم صنایعدستی تنها یک هنر متعلق به گذشته نیست، بلکه ظرفیت حضور در زندگی معاصر را دارد و میتواند با حفظ اصالت، با فرمها و نگاههای جدید ارائه شود.
این مسئول با اشاره به انتخاب مجموعه هارمونی سنتر برای میزبانی این نمایشگاه تصریح کرد: فضای این مجموعه با رویکرد نمایشگاه همراستا است و این امکان را ایجاد میکند که آثار هنری در محیطی متفاوت و متناسب با نگاه مدرن به نمایش گذاشته شوند.
او خاطرنشان کرد: بیشتر آثار ارائهشده در این نمایشگاه، آثار فاخر و ویژه هنرمندان هستند که هرکدام روایتگر بخشی از مهارت، خلاقیت و پیشینه هنرهای دستی ایران به شمار میروند.
مدیر و مؤسس خانه صنایعدستی استان البرز در پایان از علاقهمندان دعوت کرد از این نمایشگاه بازدید کنند و گفت: حضور مردم و ارتباط مستقیم مخاطبان با آثار هنری میتواند نقش مهمی در دیده شدن ظرفیتهای صنایعدستی و حمایت از هنرمندان این حوزه داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما