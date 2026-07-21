ابوالفضل تنومند، در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا از اجرای طرح «هزار بازار، هزار میدان» در نقاط مختلف استان البرز خبر داد و گفت: این طرح با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل بهزیستی استان البرز در حال اجراست و هدف اصلی آن، توسعه بازارچههای صنایعدستی و مشاغل خانگی و ایجاد بستری پایدار برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان است.
دبیر مؤسسه مردمنهاد سفیر آوای مهربانی با بیان اینکه بسیاری از فعالان مشاغل خانگی با وجود کیفیت مناسب محصولات خود، از نبود بازار فروش رنج میبرند، گفت: یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان خرد، دسترسی نداشتن به بازار و ارتباط مستقیم با مشتری است. بر همین اساس تلاش کردیم با اجرای این طرح، فضایی ایجاد شود تا تولیدکنندگان بتوانند بدون واسطه محصولات خود را عرضه کنند و از سوی دیگر شهروندان نیز با ظرفیتهای تولیدی و صنایعدستی استان آشنا شوند.
تنومند افزود: نگاه ما ایجاد یک جریان مستمر اقتصادی و اجتماعی است؛ جریانی که بتواند از طریق حضور مستمر در نقاط مختلف استان، به رونق مشاغل خانگی و تقویت اقتصاد خانوادهها کمک کند. به همین دلیل، هزار بازار، هزار میدان تنها یک عنوان نیست، بلکه برنامهای برای استمرار حضور تولیدکنندگان در فضاهای شهری و ایجاد فرصتهای برابر برای عرضه محصولات است.
این مسئول درباره آخرین مرحله اجرای این طرح اظهار کرد: روز بیستونهم تیرماه، یکی از مراحل اجرای این طرح در پارک جهاندیدگان واقع در منطقه جهانشهر کرج برگزار شد و با استقبال قابل توجه شهروندان همراه بود.
دبیر مؤسسه مردمنهاد سفیر آوای مهربانی ادامه داد: در این بازارچه بیش از ۵۰ غرفه به فعالان حوزه صنایعدستی و مشاغل خانگی اختصاص یافت و تولیدکنندگان توانستند محصولات خود را به صورت مستقیم در معرض دید و خرید مردم قرار دهند.
او با اشاره به تنوع محصولات ارائهشده در این بازارچه گفت: یکی از ویژگیهای این طرح، حضور تولیدکنندگان فعال در رشتههای مختلف صنایعدستی و مشاغل خانگی است؛ موضوعی که موجب میشود شهروندان با ظرفیتهای متنوع تولیدی استان آشنا شوند و بازارچه نیز از حالت تکمحصولی خارج شود.
تنومند با بیان اینکه این رویداد تنها به عرضه محصولات محدود نشده است، اظهار کرد: اعتقاد داریم بازارچههای محلی زمانی میتوانند به موفقیت واقعی دست پیدا کنند که خانوادهها حضور در آن را به عنوان یک تجربه فرهنگی و اجتماعی نیز تلقی کنند؛ از همین رو در کنار بخش فروش، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نیز برای گروههای مختلف سنی پیشبینی شد.
این مسئول توضیح داد: اجرای برنامههای فکری و آموزشی برای کودکان، مسابقات و بازیهای کودکانه، برنامههای نقاشی، ارائه خدمات مشاوره و برنامههای روانشناسی از جمله بخشهایی بود که همزمان با برگزاری بازارچه اجرا شد تا خانوادهها بتوانند در کنار خرید، از سایر خدمات فرهنگی و اجتماعی نیز بهرهمند شوند.
دبیر مؤسسه مردمنهاد سفیر آوای مهربانی ادامه داد: تجربه برگزاری این برنامه نشان داد هرچه خدمات جانبی متنوعتر باشد، حضور خانوادهها نیز پررنگتر خواهد شد و این موضوع به افزایش رونق بازارچه و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان منجر میشود.
او با اشاره به حضور مسئولان استانی و شهری در این رویداد گفت: مدیرکل بهزیستی استان البرز، عضو شورای اسلامی شهر کرج و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج از بخشهای مختلف این بازارچه بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح قرار گرفتند.
تنومند با تأکید بر اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی در اجرای چنین برنامههایی تصریح کرد: برگزاری موفق این بازارچه نتیجه همکاری میان مجموعههای مختلف است و بدون مشارکت دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و همراهی نهادهای مردمی، امکان استمرار چنین طرحهایی وجود نخواهد داشت.
او افزود: ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در کنار حمایت دستگاههای اجرایی میتواند زمینه شکلگیری برنامههایی را فراهم کند که هم به رونق اقتصادی کمک کند و هم آثار اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
دبیر مؤسسه مردمنهاد سفیر آوای مهربانی درباره برنامههای آینده این طرح نیز گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، هزار بازار، هزار میدان به صورت هفتگی در یکی از پارکها، بوستانها، مراکز تجاری و همچنین فضاهای خصوصی استان البرز برگزار خواهد شد تا شهروندان در مناطق مختلف بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
او ادامه داد: تلاش ما این است که اجرای این طرح محدود به یک نقطه یا یک مناسبت نباشد، بلکه به یک رویداد مستمر در سطح استان تبدیل شود؛ رویدادی که هم تولیدکنندگان برای حضور در آن برنامهریزی کنند و هم شهروندان بدانند در نقاط مختلف شهر میتوانند به صورت مستقیم از تولیدکنندگان خرید کنند.
تنومند با بیان اینکه حمایت از مشاغل خانگی تنها با ارائه تسهیلات مالی محقق نمیشود، اظهار کرد: اگر برای تولیدکننده بازار فروش ایجاد نشود، چرخه تولید نیز با مشکل مواجه خواهد شد. به همین دلیل ایجاد بازارهای محلی و فرصت عرضه مستقیم، یکی از مؤثرترین راهکارهای حمایت از اقتصاد خرد و کارآفرینی محسوب میشود.
این مسئول خاطرنشان کرد: مؤسسه سفیر آوای مهربانی تلاش میکند با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری، بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی، دامنه اجرای این طرح را در سطح استان گسترش دهد تا شمار بیشتری از فعالان صنایعدستی و مشاغل خانگی بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
دبیر مؤسسه مردمنهاد سفیر آوای مهربانی در پایان گفت: امیدواریم با تداوم اجرای هزار بازار، هزار میدان، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان، شاهد رونق اقتصاد خانوادهها، افزایش مشارکت اجتماعی، معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای صنایعدستی استان و تبدیل فضاهای شهری به کانونهای پویای اقتصادی و فرهنگی باشیم.
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