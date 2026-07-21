۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵

گزارش میراث‌آریا از یک ثبت ملی

سالروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز؛ گامی بلند برای آینده‌ای ریشه‌دار

سالروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز؛ گامی بلند برای آینده‌ای ریشه‌دار

شیراز، شهر شعر، فرهنگ و تمدن، همواره به واسطه باغ‌های ایرانی، آرامگاه شاعران بزرگ و بناهای تاریخی باشکوه شناخته شده است، اما آنچه هویت این شهر را کامل می‌کند، بافت تاریخی ارزشمند آن است؛ مجموعه‌ای کم‌نظیر از محله‌های قدیمی، خانه‌های تاریخی، بازارها، مساجد، گذرها و فضاهای شهری که روایتگر قرن‌ها فرهنگ، هنر و سبک زندگی ایرانی هستند.

میراث‌آریا: ثبت ملی بافت تاریخی شیراز در فهرست آثار ملی کشور، یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر حفاظت از این میراث ارزشمند به شمار می‌رود؛ اقدامی که زمینه را برای صیانت بهتر از هویت تاریخی شهر، توسعه گردشگری فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی در محله‌های تاریخی فراهم کرده است.

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بافت تاریخی شیراز با وسعتی حدود ۳۵۷ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین و ارزشمندترین بافت‌های تاریخی ایران محسوب می‌شود. این محدوده، مجموعه‌ای از خانه‌های اصیل ایرانی، بازارهای سنتی، مساجد، مدارس، تکایا و بناهای ارزشمند تاریخی را در خود جای داده و همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های معماری و فرهنگ ایرانی شناخته می‌شود.

قدم زدن در کوچه‌های این بافت، فرصتی برای آشنایی با هنر معماری ایرانی است؛ معماری هوشمندانه‌ای که با هشتی، حیاط مرکزی، حوض‌های فیروزه‌ای، پنجره‌های اُرسی، اتاق‌های پنج‌دری و فضاهای دلنشین، آرامش، زیبایی و سازگاری با اقلیم را به بهترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارد. این ویژگی‌ها، بافت تاریخی شیراز را به موزه‌ای زنده تبدیل کرده که زندگی در آن همچنان جریان دارد.

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ثبت ملی این بافت، فرصت ارزشمندی برای حفاظت از بناهای تاریخی و ساماندهی برنامه‌های مرمتی فراهم کرده است. این اقدام، علاوه بر صیانت از اصالت معماری شیراز، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری، افزایش فعالیت‌های فرهنگی و رونق گردشگری نیز تقویت می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که امروز بیش از هر زمان دیگری می‌توان با همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، متخصصان و مردم، فصل تازه‌ای در احیای بافت تاریخی شیراز رقم زد. حمایت از مالکان خانه‌های تاریخی، ارائه تسهیلات مناسب برای مرمت، بهبود زیرساخت‌های شهری و تسهیل روندهای اداری، می‌تواند انگیزه بیشتری برای حفظ و احیای این میراث ارزشمند ایجاد کند.

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در سال‌های اخیر، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی بافت تاریخی نیز افزایش یافته است. راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌های فرهنگی، کافه‌های سنتی، مراکز صنایع‌دستی و فضاهای گردشگری، علاوه بر حفظ اصالت بناها، فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصاد محلی فراهم کرده است.

 تجربه شهرهای تاریخی جهان نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی، یکی از پایدارترین مسیرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، حضور ساکنان و مشارکت مردم، مهم‌ترین عامل موفقیت در حفاظت از بافت تاریخی است. زمانی که شهروندان خود را پاسداران این میراث بدانند، روند حفاظت و نگهداری از بناهای ارزشمند نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد شد. فرهنگ‌سازی، آموزش و مشارکت اجتماعی می‌تواند این سرمایه ملی را برای نسل‌های آینده ماندگارتر کند.

بافت تاریخی شیراز ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری فرهنگی منطقه تبدیل شود. وجود بناهای ارزشمند، معماری اصیل، محله‌های تاریخی، آیین‌های بومی و مهمان‌نوازی مردم شیراز، مجموعه‌ای کم‌نظیر را برای معرفی فرهنگ ایرانی به گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است.

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سالروز ثبت ملی بافت تاریخی شیراز، یادآور مسئولیت مشترک همه ما در پاسداری از این سرمایه ارزشمند است. امروز بیش از هر زمان دیگری فرصت فراهم شده تا با هم‌افزایی میان دولت، مدیریت شهری، بخش خصوصی و مردم، بافت تاریخی شیراز به الگویی موفق از حفاظت، احیا و توسعه پایدار تبدیل شود؛ الگویی که در آن گذشته پرافتخار، پشتوانه‌ای برای آینده‌ای روشن باشد و هویت اصیل شیراز با شکوهی بیشتر به نسل‌های آینده منتقل شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002282
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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