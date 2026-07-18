اقلید؛ تلاقی آب، کوه و آرامش

شهرستان اقلید، نگین سرسبز شمال استان فارس، با اقلیم کوهستانی، آب‌وهوای خنک تابستانی و طبیعتی چشم‌نواز، از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری طبیعت‌گردی جنوب ایران به‌شمار می‌آید. جاذبه‌هایی همچون دریاچه کافتر، تنگ براق، چشمه بالنگان، کوه بل و دشت‌های سرسبز، چشم‌اندازهایی کم‌نظیر برای علاقه‌مندان به طبیعت فراهم کرده‌اند. وجود رودخانه‌ها، چشمه‌های زلال و اماکن تاریخی و مذهبی، جذابیت این شهرستان را دوچندان کرده و اقلید را به مقصدی ایده‌آل برای سفرهای تابستانی و تجربه آرامش در دل طبیعت تبدیل کرده است.