فروش بلیت قطار اربعین در مسیر زاهدان به خرمشهر آغاز شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمدمهدی زارعی روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده توسط شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، قطار فوقالعاده از مرکز استان سیستان و بلوچستان در مسیر زاهدان به خرمشهر و بالعکس در نظر گرفته شده است.
مدیرکل راه آهن جنوب شرق افزود: حرکت قطار از ایستگاه زاهدان به سمت خرمشهر برای تاریخ ۴ مرداد ماه برنامهریزی شده است. در مرحله بازگشت، این قطار در تاریخ ۱۱ مرداد ماه از ایستگاه خرمشهر عزیمت خواهد کرد.
او ادامه داد: این اقدام در راستای سیاستهای گسترده راهآهن کشور برای افزایش ظرفیت در ایام اربعین صورت میگیرد که شامل اعزام قطارهای فوقالعاده از مسیرهای مختلف از جمله تهران، مشهد و سایر مراکز استان به سمت مرزهای غربی است.
او عنوان کرد: متقاضیان میتوانند جهت استعلام اطلاعات بیشتر و خرید بلیت، به سامانه صدای مسافر (۰۲۱۵۱۴۹)، آژانسهای فروش بلیت یا سکوهای فروش اینترنتی مراجعه کنند.
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