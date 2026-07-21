۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸

فروش بلیت قطار اربعین در مسیر زاهدان به خرمشهر آغاز شد

فروش بلیت قطار اربعین در مسیر زاهدان به خرمشهر آغاز شد

مدیرکل راه‌آهن جنوب‌شرق، در راستای تسهیل جابجایی زائران اربعین حسینی و مدیریت سفرهای زیارتی در مرزهای غربی کشور، از آغاز پیش فروش بلیت قطار اربعین در مسیر ریلی زاهدان به خرمشهر و بلعکس خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدمهدی زارعی روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، قطار فوق‌العاده از مرکز استان سیستان و بلوچستان در مسیر زاهدان به خرمشهر و بالعکس در نظر گرفته شده است. 

مدیرکل راه آهن جنوب شرق افزود: حرکت قطار از ایستگاه زاهدان به سمت خرمشهر برای تاریخ ۴ مرداد ماه برنامه‌ریزی شده است. در مرحله بازگشت، این قطار در تاریخ ۱۱ مرداد ماه از ایستگاه خرمشهر عزیمت خواهد کرد.

او ادامه داد: این اقدام در راستای سیاست‌های گسترده راه‌آهن کشور برای افزایش ظرفیت در ایام اربعین صورت می‌گیرد که شامل اعزام قطارهای فوق‌العاده از مسیرهای مختلف از جمله تهران، مشهد و سایر مراکز استان به سمت مرزهای غربی است.

او عنوان کرد: متقاضیان می‌توانند جهت استعلام اطلاعات بیشتر و خرید بلیت، به سامانه صدای مسافر (۰۲۱۵۱۴۹)، آژانس‌های فروش بلیت یا سکوهای فروش اینترنتی مراجعه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002291
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

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