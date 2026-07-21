بهگزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا بهروزآذر، روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به سیستان و بلوچستان با حضور در دانشگاه ولایت ایرانشهر، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای زنان این شهرستان در حوزههای فرهنگی، هنری و کارآفرینی تأکید کرد و گفت این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه اجتماعی خانوادهها ایفا کند.
معاون رئیسجمهوری برنامه خود در دانشگاه ولایت را با حضور در مزار شهدای گمنام این دانشگاه آغاز کرد و با اهدای گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
او سپس از مرکز رشد دانشگاه ولایت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت هستههای فناور، واحدهای نوآور، برنامههای حمایتی از کسبوکارهای نوپا و ظرفیتهای این مرکز در حوزه کارآفرینی و توسعه فناوری قرار گرفت.
بهروزآذر در این بازدید با اشاره به جایگاه فرهنگی ایرانشهر، این شهرستان را «شهر ملی سوزندوزی» معرفی کرد و اظهار داشت: زنان این منطقه با حفظ و توسعه این هنر اصیل، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد خانواده و توانمندسازی اجتماعی ایفا کردهاند.
او افزود: ظرفیتهای ارزشمند زنان ایرانشهر، بهویژه در حوزه سوزندوزی و دیگر هنرهای بومی، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا توسعه این توانمندیها میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، رونق اقتصاد محلی و افزایش مشارکت اجتماعی زنان منجر شود.
معاون رئیسجمهوری با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: فراهم کردن بسترهای مناسب برای حضور مؤثرتر زنان، یکی از الزامات تحقق توسعه متوازن است و باید ظرفیتهای موجود به فرصتهای پایدار برای پیشرفت منطقه تبدیل شود.
بهروزآذر همچنین به اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته برای معرفی ظرفیتهای سیستان و بلوچستان در سطح ملی اشاره کرد و گفت: با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و حمایتهای ملی و استانی، میتوان روند توسعه ایرانشهر و سایر مناطق استان را با شتاب بیشتری دنبال کرد.
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