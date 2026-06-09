ترشی انبه؛ طعم ماندگار دَرَک در مسیر توسعه گردشگری و اقتصاد محلی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، انور سینگله روز سه شنبه ۱۹ خردادماه اظهار کرد: روستای گردشگری دَرَک در شهرستان زرآباد، علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد طبیعی و ساحلی، با محصولات بومی و صنایع غذایی محلی خود نیز شناخته می‌شود که در این میان ترشی انبه جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی و اقتصاد خانوارهای محلی دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرآباد اظهار کرد: تولید ترشی انبه در دَرَک همزمان با فصل برداشت انبه‌های کال و نارس آغاز می‌شود و بانوان روستا با بهره‌گیری از دانش و تجربه ارزشمند بومی، تمامی مراحل تهیه این محصول از آماده‌سازی مواد اولیه تا فرآوری، بسته‌بندی و عرضه را بر عهده دارند.

او افزود: استفاده از ادویه‌های محلی، دستورهای سنتی و روش‌های بومی فرآوری، باعث شده ترشی انبه دَرَک از طعم و کیفیتی منحصربه‌فرد برخوردار باشد و به یکی از شناخته‌شده‌ترین محصولات محلی این منطقه تبدیل شود. در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش حضور گردشگران و مسافران در روستای دَرَک، استقبال از این محصول نیز رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از گردشگران ترشی انبه را به عنوان سوغات شاخص این روستای ساحلی خریداری می‌کنند.

سینگله بیان کرد: عرضه این محصول در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بازارچه‌های محلی و مراکز عرضه محصولات روستایی، فرصت مناسبی برای ایجاد درآمد پایدار و اشتغال بانوان فراهم کرده و نقش مؤثری در توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های محلی داشته است.

او تأکید کرد: حمایت از تولیدات بومی، صنایع‌غذایی سنتی و ظرفیت‌های اقتصاد خلاق روستایی از جمله رویکردهای مهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در مسیر توسعه گردشگری پایدار و تقویت معیشت جوامع محلی است.

روستای گردشگری دَرَک در شهرستان زرآباد و در سواحل مَکران استان سیستان و بلوچستان واقع شده و به دلیل تلاقی شگفت‌انگیز کویر، نخلستان و دریا، یکی از منحصربه‌فردترین مقاصد گردشگری ایران به شمار می‌رود. این روستا در فاصله حدود ۱۷۰ کیلومتری غرب چابهار و حدود ۱۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان زرآباد واقع شده و دارای ۱۲۰ خانوار و جمعیتی بیش از ۶۰۰ نفر است.

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