۱۲ چشمه سرویس بهداشتی با توسعه خدمات رفاهی در دَرَک در اختیار گردشگران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، انور سینگله روز شنبه ۱۶ خردادماه اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، تأمین رفاه مسافران و پاسخگویی به نیازهای بازدیدکنندگان، تعداد ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی در ۲ مجموعه اقامتگاه بوم‌گردی اکو کمپ دَرَک و مجموعه دیگر در مجاورت ساحل این روستا تجهیز و در مجاورت ساحل این روستا تجهیز و در اختیار گردشگران قرار داده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان افزود: این سرویس‌های بهداشتی به‌صورت مستمر نظافت و نگهداری می‌شوند و امکاناتی نظیر آب، مایع دستشویی، روشنایی مناسب و سایر ملزومات بهداشتی برای استفاده عموم در آن‌ها فراهم شده است.

او ادامه داد: فعالان گردشگری و جامعه محلی دَرَک نیز با مشارکت در نگهداری و ارائه خدمات رفاهی، تلاش دارند تا تجربه‌ای مطلوب و خاطره‌انگیز برای گردشگران داخلی و خارجی رقم بزنند.با فراهم بودن این زیرساخت‌ها، گردشگران و مسافران می‌توانند با آرامش خاطر از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و ساحلی این مقصد منحصربه‌فرد بازدید کنند و نگرانی از بابت دسترسی به خدمات اولیه رفاهی نداشته باشند.

به گفته سینگله، روستای گردشگری دَرَک Darak Village از توابع شهرستان زرآباد در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در امتداد سواحل مَکران قرار دارد. این روستا با ۱۲۰ خانوار و جمعیتی بیش از ۶۰۰ نفر، به دلیل پدیده کم‌نظیر تلاقی کویر، دریا، نخلستان و مزارع کشاورزی در یک نقطه، به یکی از خاص‌ترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شده است.

او خاطرنشان کرد: دَرَک در فاصله حدود ۱۷۰ کیلومتری غرب چابهار و حدود ۱۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان زرآباد واقع شده و سالانه میزبان هزاران گردشگر، طبیعت‌گرد، عکاس و فعال فضای مجازی از سراسر کشور است. مردم خونگرم، مهمان‌نواز و اصیل بلوچ در کنار طبیعت بکر، ساحل آرام، چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد و فرهنگ غنی محلی، دَرَک را به مقصدی متفاوت برای تجربه گردشگری در جنوب شرق ایران تبدیل کرده‌اند.

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