۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳

۱۲ چشمه سرویس بهداشتی با توسعه خدمات رفاهی در دَرَک در اختیار گردشگران قرار گرفت

۱۲ چشمه سرویس بهداشتی با توسعه خدمات رفاهی در دَرَک در اختیار گردشگران قرار گرفت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرآباد گفت: همزمان با افزایش حضور گردشگران در روستای گردشگری دَرَک، یکی از مقاصد شاخص گردشگری سواحل مَکران، زیرساخت‌های رفاهی این روستا نیز توسعه یافته و در حال حاضر ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی مجهز به‌صورت رایگان در اختیار مسافران و گردشگران قرار دارد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، انور سینگله روز شنبه ۱۶ خردادماه اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، تأمین رفاه مسافران و پاسخگویی به نیازهای بازدیدکنندگان، تعداد ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی در ۲ مجموعه اقامتگاه بوم‌گردی اکو کمپ دَرَک و مجموعه دیگر در مجاورت ساحل این روستا تجهیز و در مجاورت ساحل این روستا تجهیز و در اختیار گردشگران قرار داده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان افزود: این سرویس‌های بهداشتی به‌صورت مستمر نظافت و نگهداری می‌شوند و امکاناتی نظیر آب، مایع دستشویی، روشنایی مناسب و سایر ملزومات بهداشتی برای استفاده عموم در آن‌ها فراهم شده است.

او ادامه داد: فعالان گردشگری و جامعه محلی دَرَک نیز با مشارکت در نگهداری و ارائه خدمات رفاهی، تلاش دارند تا تجربه‌ای مطلوب و خاطره‌انگیز برای گردشگران داخلی و خارجی رقم بزنند.با فراهم بودن این زیرساخت‌ها، گردشگران و مسافران می‌توانند با آرامش خاطر از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و ساحلی این مقصد منحصربه‌فرد بازدید کنند و نگرانی از بابت دسترسی به خدمات اولیه رفاهی نداشته باشند.

به گفته سینگله، روستای گردشگری دَرَک Darak Village از توابع شهرستان زرآباد در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در امتداد سواحل مَکران قرار دارد. این روستا با ۱۲۰ خانوار و جمعیتی بیش از ۶۰۰ نفر، به دلیل پدیده کم‌نظیر تلاقی کویر، دریا، نخلستان و مزارع کشاورزی در یک نقطه، به یکی از خاص‌ترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شده است.

او خاطرنشان کرد: دَرَک در فاصله حدود ۱۷۰ کیلومتری غرب چابهار و حدود ۱۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان زرآباد واقع شده و سالانه میزبان هزاران گردشگر، طبیعت‌گرد، عکاس و فعال فضای مجازی از سراسر کشور است. مردم خونگرم، مهمان‌نواز و اصیل بلوچ در کنار طبیعت بکر، ساحل آرام، چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد و فرهنگ غنی محلی، دَرَک را به مقصدی متفاوت برای تجربه گردشگری در جنوب شرق ایران تبدیل کرده‌اند.

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کد خبر 1405031601195
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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