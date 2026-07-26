به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، خدیجه براهویی روز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با مشارکت مرکز نوآوری صنایعخلاق پارک علم وفناوری استان و این اداره کل، کارکاه آموزشی یک روزه تولید محتوای گردشگری ویژه تمامی علاقهمندان به این حوزه در شهرستان زاهدان برگزار میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: این کارگاه از ۸ مردادماه و در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری آغاز میشود و علاقهمندان برای نامنویسی میتوانند به تارنمای www.zivent.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۱۱۷۰۳۳۳۹۰ تماس حاصل گرفته و ضمن کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام خود را نهایی کنند.
او ادامه داد: تولید محتوای متنی و تصویری، تولید و ویرایش ویدئوحرفهای، عکاسی و خلق محتوای بصری، نشانسازی شخصی در گردشگری و شبکهسازی و ورود به بازارکار از جمله سرفصل هایی است که در این کارگاه آموزش داده میشود.
به گفته براهویی، تدریس این کارگاه آموزشی نیز بر عهده سیما پاریزی؛ نائب رئیس انجمن گردشگران استان میباشد.
او خاطرنشان کرد: پیشتر نیز یک دوره آموزشی ویژه فعالان فضای مجازی استان با محوریت تولید محتوای گردشگری برگزار شده بود.
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