به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز شنبه ۳مردادماه ۱۴۰۵ با تأکید بر نقش صنایعدستی در ایجاد اشتغالهای پایدار و کمهزینه، اظهار کرد: این تفاهمنامه با هدف توسعه آموزشهای مهارتی، توانمندسازی مددجویان، ارتقای مهارتهای شغلی و فراهمسازی زمینه بازگشت مؤثر آنان به جامعه منعقد شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار افزود: صنایعدستی بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی کشور، علاوه بر حفظ و انتقال میراث بومی، میتواند زمینه ایجاد اشتغال، خوداتکایی اقتصادی و کاهش آسیبهای اجتماعی را برای مددجویان فراهم کند و آنان را برای ورود دوباره به جامعه و بازار کار آماده سازد.
او تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامه، دورههای آموزشی عمومی و تخصصی در رشتههای مختلف صنایعدستی با بهرهگیری از مربیان و استادکاران مجرب برگزار میشود و پس از پایان دورهها، شرکتکنندگان ضمن دریافت گواهینامه مهارتی، از ظرفیتهای قانونی برای اخذ مجوز تولید و فعالیت در حوزه صنایعدستی نیز بهرهمند خواهند شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری ادامه داد: حمایت از تولید، معرفی و بازاریابی محصولات، ایجاد بستر مناسب برای عرضه تولیدات و پیگیری زمینههای اشتغال مددجویان پس از آزادی، از دیگر محورهای این تفاهمنامه است که با همکاری دو دستگاه اجرایی دنبال خواهد شد.
امیری با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی دستگاههای اجرایی گفت: توانمندسازی مددجویان از طریق آموزش مهارتهای کاربردی، گامی مؤثر در کاهش بازگشت به آسیبهای اجتماعی و ایجاد امید، اعتماد به نفس و استقلال اقتصادی در میان این افراد است.
او خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه، اداره زندان شهرستان چابهار مسئول شناسایی و معرفی مددجویان واجد شرایط، فراهم کردن فضای آموزشی و هماهنگی اجرای دورهها خواهد بود و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز مسئولیت برنامهریزی آموزشی، تأمین مربیان، برگزاری دورههای مهارتی، نظارت بر کیفیت آموزش، صدور گواهینامههای مهارتی و حمایت از توسعه فعالیتهای صنایعدستی مددجویان را بر عهده خواهد داشت.
به گفته امیری، این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای مشترک در حوزه آموزش، مهارتآموزی، اشتغالزایی و بازاجتماعی شدن مددجویان منعقد شده و گامی مؤثر در بهرهگیری از ظرفیتهای صنایعدستی برای تحقق توسعه اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در منطقه به شمار میرود.
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