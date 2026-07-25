بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین محمودی امروز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ در این نشست با تأکید بر نقش مؤثر آموزشهای مهارتی در بازتوانی اجتماعی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای مددجویان اظهار کرد: ظرفیتهای گسترده صنایعدستی استان میتواند در مسیر توانمندسازی افراد و ارتقای مهارتهای کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت تعامل دستگاههای اجرایی افزود: همافزایی میان ادارهکل میراثفرهنگی و ادارهکل زندانها زمینه اجرای برنامههای مشترک آموزشی، فرهنگی و مهارتی را فراهم میکند و میتواند آثار ارزشمندی در حوزه اشتغال، خودباوری و بازگشت مؤثر مددجویان به جامعه به همراه داشته باشد.
او همچنین از بررسی مقدمات انعقاد تفاهمنامه همکاری میان دو دستگاه خبر داد و گفت: در قالب این تفاهمنامه، موضوعاتی از جمله برگزاری دورههای آموزشی صنایعدستی، استفاده از ظرفیت استادکاران مجرب، توسعه فعالیتهای فرهنگی و فراهمسازی زمینه دریافت گواهینامههای مهارتی برای شرکتکنندگان دنبال خواهد شد.
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