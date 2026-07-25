محمدصادق کمالی امروز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به رویکرد مدیریت شهرستان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی اشتهارد در مسیر توسعه گردشگری اظهار کرد: اشتهارد از قابلیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است که تاکنون بخشی از آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پروژه‌های زیرساختی و گردشگری در نقاط مستعد شهرستان اجرایی شود تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های منطقه، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال نیز فراهم شود.

فرماندار اشتهارد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین طرح‌های پیش‌بینی‌شده، احداث مجموعه‌ای استاندارد برای فعالیت خودروهای آفرود و موتورسواری در حاشیه رودخانه شور است، افزود: این منطقه به دلیل وسعت قابل توجه، سطح هموار، ویژگی‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالایی برای ایجاد یک پیست استاندارد و میزبانی مسابقات، رویدادها و برنامه‌های تخصصی ورزش‌های موتوری دارد.

او بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از علاقه‌مندان به رشته‌های آفرود و موتورسواری به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، ناچارند از فضاهای غیرایمن و فاقد استاندارد استفاده کنند که این موضوع می‌تواند مخاطراتی برای شرکت‌کنندگان و محیط پیرامون ایجاد کند. از این رو، ایجاد یک مجموعه تخصصی و ساماندهی‌شده، ضمن افزایش ایمنی، امکان مدیریت بهتر این فعالیت‌ها را فراهم خواهد کرد.

کمالی با تاکید بر اینکه توسعه این مجموعه صرفاً با هدف ایجاد یک فضای تفریحی نیست، تصریح کرد: راه‌اندازی یک مجموعه استاندارد می‌تواند زمینه برگزاری مسابقات رسمی، جشنواره‌های تخصصی، رویدادهای ورزشی و گردشگری و همچنین حضور علاقه‌مندان از سایر استان‌ها را فراهم کند. این موضوع علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به رونق کسب‌وکارهای محلی، افزایش اقامت گردشگران و توسعه خدمات جانبی نیز کمک خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: این پروژه در قالب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود و مدیریت شهرستان نیز آمادگی دارد در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری را فراهم کند. تحقق این طرح می‌تواند اشتهارد را به یکی از مراکز شاخص ورزش‌های موتوری و گردشگری هیجانی در استان البرز تبدیل کند.

فرماندار اشتهارد در ادامه از احیای غارهای نمکی پلنگ‌آباد به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم توسعه گردشگری شهرستان نام برد و اظهار کرد: این غارها از جمله ظرفیت‌های طبیعی ارزشمند و کمتر شناخته‌شده اشتهارد هستند که قابلیت تبدیل شدن به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری استان را دارند.

او توضیح داد: برنامه‌ریزی شده است با جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های ساماندهی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازدید ایمن گردشگران در این مجموعه طبیعی فراهم شود تا غارهای نمکی پلنگ‌آباد در کنار سایر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، در قالب یک بسته جامع گردشگری به علاقه‌مندان معرفی شوند.

کمالی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه اشتهارد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این شهرستان، تنوع اقلیمی و دسترسی مناسب به مناطق مختلف گردشگری استان است. نزدیکی اشتهارد به محور گردشگری جاده چالوس، این امکان را فراهم کرده که گردشگران بتوانند در مدت زمانی کمتر از دو ساعت از اقلیم گرم و کویری اشتهارد به مناطق مرتفع و خنک دیزین برسند.

این مسئول تصریح کرد: این تفاوت اقلیمی در فاصله‌ای کوتاه، ظرفیتی کم‌نظیر برای طراحی مسیرهای گردشگری چهارفصل ایجاد کرده است. گردشگران می‌توانند در یک سفر، هم از جاذبه‌های کویری، طبیعت خاص و مناظر متفاوت اشتهارد بهره‌مند شوند و هم از ظرفیت‌های مناطق کوهستانی استان استفاده کنند. این ویژگی می‌تواند در آینده به جذب گردشگران داخلی و حتی گردشگران خارجی کمک کند.

فرماندار اشتهارد توسعه گردشگری را یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی منطقه دانست و گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده گردشگری، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های شهرستان، زمینه جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، رونق فعالیت‌های خدماتی، افزایش درآمدهای محلی و توسعه متوازن شهرستان را فراهم خواهد کرد.

او تاکید کرد: تجربه بسیاری از مناطق کشور نشان داده است که سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه گردشگری، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، موجب رونق بخش‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل، صنایع دستی، اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها، خدمات رفاهی و سایر فعالیت‌های اقتصادی وابسته می‌شود و می‌تواند به افزایش درآمد خانوارهای محلی نیز کمک کند.

کمالی در پاسخ به برخی نگرانی‌های مطرح‌شده درباره آثار زیست‌محیطی توسعه گردشگری کویری و اجرای پروژه آفرود نیز اظهار کرد: حفاظت از محیط‌زیست یکی از اصول اساسی در اجرای تمامی پروژه‌های توسعه‌ای شهرستان است و هیچ طرحی خارج از چارچوب ضوابط و الزامات قانونی اجرا نخواهد شد.

این مسئول گفت: تمامی پروژه‌های پیش‌بینی‌شده از همان مرحله مطالعات و طراحی با در نظر گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی دنبال می‌شوند تا هیچ‌گونه تعارضی با منابع طبیعی، زیستگاه‌های موجود و الزامات حفاظت از محیط‌زیست ایجاد نشود. توسعه گردشگری زمانی پایدار خواهد بود که همزمان با بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی، حفاظت از این سرمایه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار اشتهارد در ادامه با اشاره به پیشینه صنعتی این شهرستان گفت: اجرای قانون انتقال صنایع از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران از دهه ۷۰، موجب استقرار بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی در اشتهارد شد و امروز سه شهرک صنعتی بزرگ در این شهرستان فعالیت می‌کنند که از نظر تمرکز واحدهای صنعتی، ظرفیتی کم‌نظیر در کشور به شمار می‌رود.

او افزود: در سال‌های اخیر با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، استانداری البرز، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول، اقدامات متعددی برای کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت صنایع، توسعه فضای سبز، ارتقای شاخص‌های محیط‌زیستی و بهبود شرایط زیست‌محیطی شهرستان انجام شده است.

کمالی خاطرنشان کرد: همین رویکرد در اجرای پروژه‌های گردشگری نیز دنبال خواهد شد و تلاش می‌شود توسعه اقتصادی در کنار صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست محقق شود تا منافع حاصل از این طرح‌ها برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده خانه‌های رملی اشتهارد نیز گفت: در این منطقه بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار اصله درخت متناسب با شرایط اقلیمی کاشته شده و عملیات نگهداری، آبیاری و مراقبت از آنها به‌صورت مستمر ادامه دارد.

فرماندار اشتهارد افزود: این محدوده پیش از ورود سرمایه‌گذار از شرایط مناسبی برخوردار نبود، اما اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری، موجب بهبود وضعیت محیط‌زیستی منطقه نیز شده است؛ به‌گونه‌ای که میزان آسیب‌ها و آلایندگی‌ها نسبت به گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است.

کمالی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری و حفاظت از محیط‌زیست دو رویکرد مکمل و همسو هستند، اظهار کرد: سیاست مدیریت شهرستان بر پایه توسعه پایدار است و تلاش می‌شود تمامی ظرفیت‌های طبیعی اشتهارد در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت الزامات محیط‌زیستی به بهره‌برداری برسد. هدف نهایی این برنامه‌ها ایجاد رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و در عین حال حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست برای نسل‌های آینده است.

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