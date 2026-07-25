علی صفری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: توسعه گردشگری یکی از محورهای مهم اقتصادی استان البرز است و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی موجود، باید زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز افزود: یکی از موضوعاتی که می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را تسهیل کند، کاهش هزینه‌های اولیه و حذف موانع پیش روی فعالان این بخش است؛ به همین منظور تصمیم گرفته شده است متقاضیان ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی معاف شوند.

صفری بیان کرد: البرز با وجود قرار گرفتن در نزدیکی پایتخت، از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری برخوردار است و مناطق کوهستانی، روستاهای مستعد گردشگری، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی استان می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایجاد کند.

این مسئول با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های گردشگری در استان گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاران مختلفی برای اجرای پروژه‌های گردشگری اعلام آمادگی کرده‌اند و مدیریت استان تلاش می‌کند با فراهم کردن مشوق‌های لازم، مسیر فعالیت آنها را هموار کند.

او با بیان اینکه توسعه بوم‌گردی‌ها صرفا به افزایش ظرفیت اقامتی محدود نمی‌شود، افزود: ایجاد این واحدها می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای مناطق مختلف استان داشته باشد و به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای روستایی، رونق صنایع دستی و معرفی ظرفیت‌های بومی کمک کند.

صفری با تاکید بر اهمیت استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه گردشگری اظهار کرد: دولت و مدیریت اجرایی استان به دنبال آن هستند که با کاهش موانع اداری و ارائه حمایت‌های لازم، سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت فعالیت در این حوزه هدایت کنند.

او ادامه داد: یکی از اهداف اصلی مدیریت استان این است که البرز از یک مسیر عبوری برای مسافران به مقصدی برای گردشگران تبدیل شود؛ موضوعی که نیازمند توسعه زیرساخت‌های اقامتی، ارتقای خدمات گردشگری و معرفی ظرفیت‌های موجود است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز توضیح داد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند نقش مهمی در توزیع سفر در سطح استان داشته باشد و باعث شود گردشگران علاوه بر مناطق شناخته‌شده، با ظرفیت‌های روستایی و طبیعی دیگر مناطق البرز نیز آشنا شوند.

این مسئول با اشاره به ضرورت حفظ هویت بومی در فرآیند توسعه گردشگری گفت: یکی از ویژگی‌های مهم اقامتگاه‌های بوم‌گردی این است که در کنار ایجاد فرصت اقتصادی، به حفظ معماری سنتی، فرهنگ محلی و شیوه زندگی بومی مناطق کمک می‌کند.

صفری خاطرنشان کرد: حمایت از این بخش باید به گونه‌ای باشد که ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری، کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران نیز مورد توجه قرار گیرد تا توسعه گردشگری استان به شکل پایدار دنبال شود.

او با بیان اینکه البرز ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد، گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، مشارکت مردم محلی و حضور فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در پایان تأکید کرد: سیاست مدیریت استان، حمایت از طرح‌هایی است که بتواند ضمن ایجاد رونق اقتصادی، فرصت‌های جدید اشتغال را در مناطق مختلف فراهم کند و توسعه گردشگری را به یکی از محورهای رشد اقتصادی البرز تبدیل کند.

انتهای پیام/