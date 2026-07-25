به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای سیاست‌های اداره میراث فرهنگی شهرستان شاهرود برای حفظ میراث ناملموس و ترویج صنایع‌دستی، کارگاه‌های آموزشی رایگان حصیربافی و گلیم‌بافی در خانه خلاق گردشگری و صنایع‌دستی زنان بورینا واقع در روستای قلعه‌بالا برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تأکید بر اهمیت انتقال دانش سنتی به نسل جوان افزود: هدف اصلی ما از برگزاری این دوره‌ها، جلوگیری از فراموشی مهارت‌های اصیل هنری و انتقال تجربیات استادکاران مجرب به بانوان و جوانان روستا است و ما معتقدیم که احیای این هنرهای رو به زوال، نه تنها به حفظ هویت فرهنگی منطقه کمک می‌کند، بلکه بستری برای ایجاد معیشت پایدار در مناطق روستایی فراهم می‌سازد.

او با اشاره به استقبال گسترده ساکنان روستا از این برنامه‌ها اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این کارگاه‌ها، علاوه بر آموزش تکنیک‌های پایه، با ظرافت‌های هنری و نقش‌مایه‌های مختص به این منطقه نیز آشنا می‌شوند تا بتوانند در آینده محصولاتی با اصالت و کیفیت بالا تولید کنند.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در خانه‌های خلاق گردشگری، گامی مهم در راستای تبدیل شدن این روستاها به نقاط فعال در زنجیره گردشگری و صنایع‌دستی است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی و فرهنگی روستای قلعه‌بالا داشته باشد.



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