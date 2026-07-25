انعقاد قرارداد عملیات مرمت اضطراری بام بازار تاریخی شاهرود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: بر اساس این قرارداد در این مرحله از عملیات مرمت اضطراری بام بازار تاریخی شاهرود، اصلاح آجرفرش، بندکشی و سایر اقدامات حفاظتی ضروری جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و آسیبهای احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با اشاره به جایگاه تاریخی این بنا افزود: بازار شاهرود که از یادگارهای ارزشمند دوره قاجاریه محسوب میشود، با شماره ۲۲۸۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و حفظ اصالت و سلامت سازهای آن همواره در اولویت برنامههای حفاظتی این نمایندگی قرار دارد.
او با تشریح اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون، این بازار در چندین مرحله مرمت شده است، اظهار کرد: از جمله اقدامات شاخص انجام شده در ادوار گذشته میتوان به مرمت کامل بام، اجرای سنگفرش مسیر بازار، اصلاح و ساماندهی انشعابات آب، برق و گاز واحدهای تجاری و همچنین اجرای سیستم هدایت آبهای سطحی کف بازار اشاره کرد.
رضویان در پایان تأکید کرد: تداوم فعالیتهای مرمتی در بازار تاریخی شاهرود با هدف ارتقای امنیت سازهای و بهبود فضای کسبوکار برای بازاریان و همچنین فراهم کردن محیطی مناسب برای گردشگران صورت میگیرد و تلاش داریم با نظارت دقیق، روند حفاظت از این اثر ملی را استمرار بخشیم.
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