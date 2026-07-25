۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۲

انعقاد قرارداد عملیات مرمت اضطراری بام بازار تاریخی شاهرود

انعقاد قرارداد عملیات مرمت اضطراری بام بازار تاریخی شاهرود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود از انعقاد قرارداد عملیات مرمت اضطراری بام بازار تاریخی این شهر با هدف حفاظت از این اثر ارزشمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: بر اساس این قرارداد در این مرحله از عملیات مرمت اضطراری بام بازار تاریخی شاهرود، اصلاح آجرفرش، بندکشی و سایر اقدامات حفاظتی ضروری جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و آسیب‌های احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به جایگاه تاریخی این بنا افزود: بازار شاهرود که از یادگارهای ارزشمند دوره قاجاریه محسوب می‌شود، با شماره ۲۲۸۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و حفظ اصالت و سلامت سازه‌ای آن همواره در اولویت برنامه‌های حفاظتی این نمایندگی قرار دارد.

او با تشریح اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون، این بازار در چندین مرحله مرمت شده است، اظهار کرد: از جمله اقدامات شاخص انجام شده در ادوار گذشته می‌توان به مرمت کامل بام، اجرای سنگ‌فرش مسیر بازار، اصلاح و ساماندهی انشعابات آب، برق و گاز واحدهای تجاری و همچنین اجرای سیستم هدایت آب‌های سطحی کف بازار اشاره کرد.

رضویان در پایان تأکید کرد: تداوم فعالیت‌های مرمتی در بازار تاریخی شاهرود با هدف ارتقای امنیت سازه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار برای بازاریان و همچنین فراهم کردن محیطی مناسب برای گردشگران صورت می‌گیرد و تلاش داریم با نظارت دقیق، روند حفاظت از این اثر ملی را استمرار بخشیم.

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کد خبر 1405050300079
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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